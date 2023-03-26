Не обошлось без сладостей. Что входит в сухпаёк белорусского военного?

Новости Беларуси. Надежный тыл для военного многое значит. А большая часть из того, что делают для боевых подразделений наши тыловики, остается, что называется, за кадром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя без должной медицинской помощи, продовольствия, амуниции нести службу куда сложнее и опаснее.

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран. А в нынешних условиях к состоянию Вооруженных Сил особое внимание. Так что и к офицерам тыла соответствующие требования. В этом убедился Константин Герцев. Он оценил новую форму для белорусских военных, протестировал продпаек и узнал, чем кормят натовских и российских военных.

«Чем крепче тыл – тем крепче фронт», «Каждая тонна – удар по врагу», а «Трактор в поле – что танк в бою». Плакаты-мотиваторы военного лихолетья. В мирное время, конечно, не до всеобщей мобилизации, но главный месседж (хороший солдат – сытый солдат) своей актуальности явно не теряет. Продовольственная база 1068 самая крупная в стране, на ее балансе более 70 воинских частей и организаций.

Александр Слепцов, начальник 1068-й продовольственной базы:

После освобождения города Минска до 30 августа было принято решение сформировать продовольственный склад 1068 на базе Красного Урочища, город Минск. Затем, соответственно, из документов, которые есть у меня по исторической справке, была передана эта территория шарикоподшипниковому заводу.

На территории в 14 гектаров более 20 специализированных хранилищ. Крупы и макароны, мясные и рыбные консервы, масла, соки – этот список можно продолжать еще долго.

Но поверьте, здесь есть все необходимое, чтобы в армейской столовой и даже на полевой кухне военнослужащий смог получить положенные ему 4 500 килокалорий в сутки. Такие же требования и к сухпайкам производства все этой же продовольственной базы.

Для военнослужащих Республики Беларусь это говядина тушеная, килька в томатном соусе, каша гречневая с говядиной, гематоген. Здесь еще у нас чай черный, сахар. И, соответственно, печенье и конфеты.

Все отечественное и наивысшего качества, как говорят здесь, по спецзаказу. Каждая поступающая на базу партия проходит дополнительный контроль в лаборатории, поэтому вероятность той же тушенки с душком ничтожна мала.

Да и вообще, такие мясные консервы сегодня настоящий эксклюзив, Беларусь чуть ли не единственная страна постсоветского пространства, сохранившая легендарную жестяную банку в своих сухпайках. Форма с мембраной нашего производства. В чем служат белорусы – тестируем форму солдат.

Российские коллеги всегда хвалят, когда происходит обмен опытом на полигонах. Что остались ГОСТы, очень вкусные и сбалансированные рационы питания, которые предоставляются для Вооруженных Сил Республики Беларусь.