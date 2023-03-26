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Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран

26 марта 2023 17:27
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Новости Беларуси. Надежный тыл для военного многое значит. А большая часть из того, что делают для боевых подразделений наши тыловики, остается, что называется, за кадром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя без должной медицинской помощи, продовольствия, амуниции нести службу куда сложнее и опаснее.  

Не обошлось без сладостей. Что входит в сухпаек белорусского военного?  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-1

Но не тушенкой едины. За импровизированной дегустацией мы собрали рационы питания трех образцов: белорусского, российского и американского.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-4

У страны-соседки содержимое куда разнообразнее. Здесь и рагу овощное, и паштет куриный, пюрешки яблочные и напитки фруктовые, даже жевательной резинке место нашли.  

Форма с мембраной нашего производства. В чем служат белорусы – тестируем одежду солдат.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-7

Жевачка имеет свой срок годности, который тоже будет написан у них, до какого срока она может находиться. Но перепады температур в полевых условиях – она особо не применима. Лучше, конечно, карамелька или сахар.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-10

О качестве чуть позже, а пока состав натовского кулинарного десанта. Он, в отличие от наших, рассчитан на один прием пищи. Ланч рейнджера армии США. Из основного – тушеная курица в томатном соусе и сыром фета, а еще кукурузная запеканка.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-13

– Потом у них есть хлеб. Но он не как галеты идет.  
– Он проспиртовой. Специально предназначен для долгого хранения.  
– То есть спиртовой хлеб дольше просто хранится?  
– Да. Такой же даже космонавтам берут.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-16

Константин Герцев, корреспондент:  
Значит, у них есть еще сыр плавленный, он есть, в принципе, и у российских коллег. Потом карамельно-яблочная нуга.  
– Вместо наших шоколадок или конфет, допустим.  
– Потом капучино, это вместо кофе.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-19

А дальше одноразовая посуда и средства гигиены. При этом в американском, как и в белорусском, есть беспламенный нагреватель еды.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-22

Александр Слепцов, начальник 1068-й продовольственной базы:  
Линия отрыва. Заливается вода, для каждого приема пищи закладывается специальный пакет. Он может работать как от воды, простого снега, только чтобы была жидкость, находилась в пакете. Соответственно, химическая реакция – происходит нагрев.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-25

Его мы и протестировали в ближайшей лесной чаще, как и российский аналог – разогревать портативный. Увы и ах, воспламенить таблетку сухого горючего удалось не с первого раза, огня водо- и ветроустойчивых спичек почему-то не хватало.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-28

Но вот оно, чудо, процесс пошел. С белорусским беспламенным нагревателем хлопот на порядок меньше. Пока мы зажигали, вода вскипела, а, значит, можно пробовать.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-31

Для чистоты эксперимента и тут, и там каша гречневая с говядиной.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-34

Константин Герцев:  
На вкус обычная гречневая каша. С говядиной. Разогретая.

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран-37

Это не то, оно очень пустое. Даже не чувствуется, что это гречка. И мясо здесь не чувствуется. Поэтому если сравнивать белорусскую кашу с российским аналогом, конечно, наши хорошо, что сохранили какие-то советские подходы.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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