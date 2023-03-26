Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран

Новости Беларуси. Надежный тыл для военного многое значит. А большая часть из того, что делают для боевых подразделений наши тыловики, остается, что называется, за кадром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя без должной медицинской помощи, продовольствия, амуниции нести службу куда сложнее и опаснее. Не обошлось без сладостей. Что входит в сухпаек белорусского военного?

Но не тушенкой едины. За импровизированной дегустацией мы собрали рационы питания трех образцов: белорусского, российского и американского.

У страны-соседки содержимое куда разнообразнее. Здесь и рагу овощное, и паштет куриный, пюрешки яблочные и напитки фруктовые, даже жевательной резинке место нашли. Форма с мембраной нашего производства. В чем служат белорусы – тестируем одежду солдат.

Жевачка имеет свой срок годности, который тоже будет написан у них, до какого срока она может находиться. Но перепады температур в полевых условиях – она особо не применима. Лучше, конечно, карамелька или сахар.

О качестве чуть позже, а пока состав натовского кулинарного десанта. Он, в отличие от наших, рассчитан на один прием пищи. Ланч рейнджера армии США. Из основного – тушеная курица в томатном соусе и сыром фета, а еще кукурузная запеканка.

– Потом у них есть хлеб. Но он не как галеты идет.

– Он проспиртовой. Специально предназначен для долгого хранения.

– То есть спиртовой хлеб дольше просто хранится?

– Да. Такой же даже космонавтам берут.

Константин Герцев, корреспондент:

Значит, у них есть еще сыр плавленный, он есть, в принципе, и у российских коллег. Потом карамельно-яблочная нуга.

– Вместо наших шоколадок или конфет, допустим.

– Потом капучино, это вместо кофе.

А дальше одноразовая посуда и средства гигиены. При этом в американском, как и в белорусском, есть беспламенный нагреватель еды.

Александр Слепцов, начальник 1068-й продовольственной базы:

Линия отрыва. Заливается вода, для каждого приема пищи закладывается специальный пакет. Он может работать как от воды, простого снега, только чтобы была жидкость, находилась в пакете. Соответственно, химическая реакция – происходит нагрев.

Его мы и протестировали в ближайшей лесной чаще, как и российский аналог – разогревать портативный. Увы и ах, воспламенить таблетку сухого горючего удалось не с первого раза, огня водо- и ветроустойчивых спичек почему-то не хватало.

Но вот оно, чудо, процесс пошел. С белорусским беспламенным нагревателем хлопот на порядок меньше. Пока мы зажигали, вода вскипела, а, значит, можно пробовать.

Для чистоты эксперимента и тут, и там каша гречневая с говядиной.

Константин Герцев:

На вкус обычная гречневая каша. С говядиной. Разогретая.