Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат

Новости Беларуси. Надежный тыл для военного многое значит. А большая часть из того, что делают для боевых подразделений наши тыловики, остается, что называется, за кадром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя без должной медицинской помощи, продовольствия, амуниции нести службу куда сложнее и опаснее. Не обошлось без сладостей. Что входит в сухпаек белорусского военного?

Количество не показатель качества, а за ним в Вооруженных Силах Беларуси привыкли следить пристально. В лаборатории вещевой базы в Борисове каждый материал, используемый в пошиве, подлежит нещадному тест-драйву.

На ваших глазах ткань из нового комплекта зимней формы для солдат-срочников выдерживает силу в 1 800 ньютонов.

Татьяна Лях, начальник лаборатории 2336-й базы хранения вещевого имущества:

Показатель по испытаниям превышает в разы показатели, заявленные предприятием-изготовителем на эту ткань. Это очень хороший показатель. Это износостойкая, хорошая, добротная ткань. Она себя оправдает.

А вот и сам комплект в зимнем и летнем исполнении, с декабря 2022 года он начал поступать в воинские части. Плащевая ткань – гарант влаго- и ветрозащиты, обновили и головной убор. Но особая гордость – форма для сил специальных операций, а точнее ее мембранная составляющая. Кстати, теперь белорусского производства.

Татьяна Лях:

Эти костюмы были выданы в опытную эксплуатацию. И вы знаете, замечательная ткань. Она не продувается ветром. Она легкая, она не шуршащая. Она ламинирована мембраной. То есть человек выпускает испарения тела, но в то же время влага извне не поступает к телу. Она не аккумулирует влажность вокруг себя, то есть дышит. Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран.