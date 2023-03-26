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Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат

26 марта 2023 17:28
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Новости Беларуси. Надежный тыл для военного многое значит. А большая часть из того, что делают для боевых подразделений наши тыловики, остается, что называется, за кадром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя без должной медицинской помощи, продовольствия, амуниции нести службу куда сложнее и опаснее.  

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Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-1

Количество не показатель качества, а за ним в Вооруженных Силах Беларуси привыкли следить пристально. В лаборатории вещевой базы в Борисове каждый материал, используемый в пошиве, подлежит нещадному тест-драйву.

Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-4

На ваших глазах ткань из нового комплекта зимней формы для солдат-срочников выдерживает силу в 1 800 ньютонов.  

Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-7

Татьяна Лях, начальник лаборатории 2336-й базы хранения вещевого имущества:  
Показатель по испытаниям превышает в разы показатели, заявленные предприятием-изготовителем на эту ткань. Это очень хороший показатель. Это износостойкая, хорошая, добротная ткань. Она себя оправдает.  

Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-10

Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-12

Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-14

А вот и сам комплект в зимнем и летнем исполнении, с декабря 2022 года он начал поступать в воинские части. Плащевая ткань – гарант влаго- и ветрозащиты, обновили и головной убор. Но особая гордость – форма для сил специальных операций, а точнее ее мембранная составляющая. Кстати, теперь белорусского производства.  

Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-17

Татьяна Лях:  
Эти костюмы были выданы в опытную эксплуатацию. И вы знаете, замечательная ткань. Она не продувается ветром. Она легкая, она не шуршащая. Она ламинирована мембраной. То есть человек выпускает испарения тела, но в то же время влага извне не поступает к телу. Она не аккумулирует влажность вокруг себя, то есть дышит.  

Чем отличаются сухпайки Беларуси, России и НАТО? Показываем и пробуем, что едят солдаты разных стран.

Форма с мембраной нашего производства. В чём служат белорусы – тестируем одежду солдат-20

И это только малая часть кропотливой работы вещевой базы в Борисове, единственной в нашей стране. А что еще спрятано среди этих стеллажей – история под грифом «1 500 условных вагонов», именно ими измеряют закрома армии. Уже 105 лет за «накормить», «одеть», «полечить» и «снарядить» отвечает тыл Вооруженных Сил. И, стоит признать, им есть чем гордиться.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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