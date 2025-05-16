СТВ и армянская телекомпания подписали соглашение о сотрудничестве
В условиях, когда мир охватила настоящая информационная война, как никогда важно объединять усилия. 16 мая наш телеканал и армянская телекомпания «Мульти Медиа Кентрон ТВ» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот шаг призван усилить позиции объективной журналистики двух государств и открыть новые возможности для профессионального обмена.
Плоды сотрудничества двух телеканалов армянские зрители увидели в циклах программ ко Дню Великой Победы. СТВ предоставил «Мульти Медиа Кентрон ТВ» материалы о легендарной Брестской крепости.
Соглашение между телекомпаниями поможет выйти на новый уровень. Это как обмен профессиональным опытом, так и организация новых совместных проектов. Особое внимание уделят противодействию фейкам и дезинформации, что особенно актуально в современных медиареалиях.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы очень рады этому сотрудничеству. Мы будем его, конечно, развивать и продолжать. И я сегодня заверил наших армянских братьев, что они могут на нас рассчитывать в полной мере в освещении мероприятий и по той или иной геополитической повестке, которая происходит в мире.
Ивета Тоноян, пресс-секретарь основателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна:
Когда в современном мире идут войны не с оружием, а именно с участием информации, с вовлечением информационных потоков, действительно, очень важно такого рода взаимодействие между разными средствами массовой информации, которые действуют в разных странах.
Партнерство телеканалов позволит зрителям двух стран получать более качественный, объективный и разносторонний контент. В условиях, когда информационное пространство переполнено провокациями, такая кооперация стратегически важна.