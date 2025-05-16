Министры обороны Беларуси и России возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь»

Лукашенко об обучении белорусских военных в России: это высочайший уровень доверия

«Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только свою историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество», – рассказал Президент.