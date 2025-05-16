Министры обороны Беларуси и России возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь»
Состоялись переговоры министров обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны еще раз подтвердили полное единство подходов по всем ключевым вопросам стратегии, а также адекватной оценки вызовов и угроз. Читайте здесь.
В завершение переговоров министр обороны России подарил белорусскому коллеге подборку архивных материалов, рассказывающих о славном боевом пути его предков. Деды Виктора Хренина воевали на фронтах Великой Отечественной.
Также главы оборонных ведомств и представители делегаций Беларуси и России почтили память жертв войны. В «Хатыни» они возложили цветы к скульптуре Непокоренного человека и к Вечному огню в память обо всех белорусских селах, стертых с лица земли фашистами.