Лукашенко об обучении белорусских военных в России: это высочайший уровень доверия
Любое оружие на территории Беларуси служит исключительно оборонительным целям. И этот сигнал из Минска сегодня был адресован всем тем, кто пытается обвинить нашу страну в милитаризации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, учитывая региональную и мировую обстановку и все вызовы в сторону Союзного государства, единственно верной стратегией для Минска и Москвы остается правило: хочешь мира и безопасности – готовься к войне.
О безопасности Союзного государства 16 мая говорили во Дворце Независимости. И этот вопрос, безусловно, флагманский в союзнических отношениях Минска и Москвы. Беларусь и Россия значительно продвинулись в военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым.
Этот диалог – логичное продолжение взаимодействия в вопросах военной безопасности Минска и Москвы, заданного на высшем союзном уровне. Как рассказал Александр Лукашенко, буквально позавчера он говорил с Владимиром Путиным, в том числе обсуждали предстоящий визит министра обороны и его повестку. А в ней – учение «Запад-2025», которое пройдет осенью на территории двух государств.
Маневры будут носить исключительно оборонительный характер. «Мы не собираемся ни на кого нападать», – в очередной раз подчеркнул наш Президент. Само собой затронули тему технического оснащения, с учетом современных вызовов и угроз, размещения комплекса «Орешник» и подготовку белорусских военных в российских вузах. Сейчас в профильных учебных заведениях соседнего государства обучаются более 300 человек из Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот – принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов.
Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов, не просто, что наши там участвуют в обучении у вас. А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим.
Что касается военно-технического сотрудничества, я благодарен Российской Федерации за то, что вы нашли в это непростое время возможность поставки в Беларусь закупленных нами образцов вооружения. Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее. Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы сами знаете, это хорошо, наше министерство подключилось. Реализуем замысел, который мы обсуждали с Владимиром Владимировичем Путиным по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе «Орешник» и так далее. Мы здесь значительно продвинулись.
Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только свою историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев.
Андрей Белоусов, министр обороны России:
Мы с Виктором Геннадьевичем [Хрениным, министром обороны Республики Беларусь – прим. ред.] сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас очень обширная – только у нас 15 вопросов, думаю, у Виктора Геннадьевича еще больше будет. Но они пересекаются, безусловно. Мы это все сегодня обсудим.
К слову, в начале встречи министр обороны России презентовал белорусскому лидеру панно, на котором закреплены выполненные в натуральную величину копии боевых наград Советского Союза. И это весьма символичный подарок в год празднования 80-летия Великой Победы.
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