Лукашенко об обучении белорусских военных в России: это высочайший уровень доверия

О безопасности Союзного государства 16 мая говорили во Дворце Независимости. И этот вопрос, безусловно, флагманский в союзнических отношениях Минска и Москвы. Беларусь и Россия значительно продвинулись в военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Любое оружие на территории Беларуси служит исключительно оборонительным целям. И этот сигнал из Минска сегодня был адресован всем тем, кто пытается обвинить нашу страну в милитаризации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, учитывая региональную и мировую обстановку и все вызовы в сторону Союзного государства, единственно верной стратегией для Минска и Москвы остается правило: хочешь мира и безопасности – готовься к войне.

Маневры будут носить исключительно оборонительный характер. «Мы не собираемся ни на кого нападать», – в очередной раз подчеркнул наш Президент. Само собой затронули тему технического оснащения, с учетом современных вызовов и угроз, размещения комплекса «Орешник» и подготовку белорусских военных в российских вузах. Сейчас в профильных учебных заведениях соседнего государства обучаются более 300 человек из Беларуси.

Этот диалог – логичное продолжение взаимодействия в вопросах военной безопасности Минска и Москвы, заданного на высшем союзном уровне. Как рассказал Александр Лукашенко, буквально позавчера он говорил с Владимиром Путиным, в том числе обсуждали предстоящий визит министра обороны и его повестку. А в ней – учение «Запад-2025», которое пройдет осенью на территории двух государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот – принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов.

Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов, не просто, что наши там участвуют в обучении у вас. А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим.

Что касается военно-технического сотрудничества, я благодарен Российской Федерации за то, что вы нашли в это непростое время возможность поставки в Беларусь закупленных нами образцов вооружения. Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее. Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы сами знаете, это хорошо, наше министерство подключилось. Реализуем замысел, который мы обсуждали с Владимиром Владимировичем Путиным по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе «Орешник» и так далее. Мы здесь значительно продвинулись.

Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только свою историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев.