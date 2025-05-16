Рыженков: мы давно убедились в несамостоятельности политических элит наших соседей

Мир большой, и на современной карте планеты немало надежных и предсказуемых партнеров, которые готовы выстраивать с Минском взаимовыгодные и доверительные отношения. Для Беларуси такие государства, безусловно, точки опоры. И одна из них в Юго-Восточной Азии – Вьетнам. Эта неделя в Минске стартовала с важнейших переговоров в этом направлению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 16 мая глава МИД Максим Рыженков расставил акценты в белорусско-вьетнамском взаимодействии и внешней политике в целом на встрече с активом Гомеля. Беларусь выбирает опорные точки в разных регионах мира для продвижения своих геополитических и экономических интересов. В то же время, говоря о западных соседях, министр иностранных дел отметил сохраняющуюся там враждебность по отношению к Беларуси и нежелание идти на диалог.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы давно уже убедились в несамостоятельности политических элит наших соседей в отношении своей деятельности. Это все с большего марионетки, так назовем, коллективного Запада. Если мы говорим про страны Балтии, это вообще очевидно. Эти люди будут до последнего вкладывать деньги в собственные политические кампании и в военно-промышленный капитал. И меньше всего будут заботиться об образовании, здравоохранении, инфраструктуре для своих граждан.

Также в Гомеле министр иностранных дел провел прием граждан. Среди затронутых тем был вопрос о возможности увеличения безвизового режима с Таиландом на более длительный срок и организации прямого авиасообщения. В МИД разрабатывается «дорожная карта» по развитию отношений с Вьетнамом, Таиландом и Филиппинами. А национальная авиакомпания готова организовать перелеты в эти регионы.