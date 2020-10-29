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Студент: «Я сначала думал, что это всё неправда, что я не отчислен, что есть шанс вернуться. Я хочу стать врачом»

29 октября 2020 17:41
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Новости Беларуси. Студенты, принимавшие участие в несанкционированных акциях протеста, теперь столкнулись с законными последствиями своих поступков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Студентка БНТУ: выходить на митинги нецелесообразно, потому что студенты пришли учиться, а не вносить раскол

При этом многие молодые люди, как выясняется, не до конца осознавали, к чему может привести подобное поведение. И если для одних отчисление из университета – лишь формальность, как и родительские слезы сожаления, то для других – это крах будущей карьеры и серьезный жизненный урок.  

Студент: «Я сначала думал, что это всё неправда, что я не отчислен, что есть шанс вернуться. Я хочу стать врачом»-1

Я давно хотел быть врачом. Я поступал в университет осознанно. Еще с 9 класса я понял, что хочу поступить именно в этот университет и с 9 класса целенаправленно делал все, чтобы сюда поступить. И, в общем-то, поступил с первой попытки.  

Балл по итогам ЦТ у меня 356. Я готовился в лицее с хорошими преподавателями, не прибегая к услугам репетиторов.

Я работаю в реанимации детского Республиканского научно-практического центра детской хирургии.

Ты понимал, что если ты пойдешь на акцию, то могут быть какие-то проблемы?

Да.  

Когда узнал об отчислении, какие мысли в голове?  

Первая мысль – это отрицание. Я сначала думал, что это все неправда, что я не отчислен, что есть шанс вернуться. Я хочу стать врачом. Я хочу не просто стать врачом, но и продолжать работать дальше в этой стране.  

Студент: «Я сначала думал, что это всё неправда, что я не отчислен, что есть шанс вернуться. Я хочу стать врачом»-4

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# Студенты # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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