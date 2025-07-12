Министр энергетики: у нас в полном объёме восстановлена система электроснабжения

Во всех населенных пунктах Беларуси восстановлено электроснабжение. За время разгула стихии с 9 по 11 июля оно нарушалось более чем в 1 300 населенных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Было задействовано около 300 ремонтных бригад, а это более 1 400 специалистов. Ситуация осложнялась тем, что грозовой фронт перемещался по территории страны, вызывая все новые технологические нарушения. Несмотря на труднодоступность некоторых участков, работы велись без перерыва.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
В соответствии с поручениями главы государства у нас в полном объеме восстановлена система электроснабжения, подана электроэнергия во все населенные пункты и до каждого потребителя электроэнергия доведена. Подана электроэнергия на промышленные предприятия, за исключением одного – это могилевское «Химволокно».
Напряжение на завод подано. Работают инженерный персонал, проектировщики и строители для того, чтобы найти технологическое и техническое решение для восстановления электроснабжения.