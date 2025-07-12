Прямой эфир

Министр энергетики: у нас в полном объёме восстановлена система электроснабжения

12 июля 2025 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Во всех населенных пунктах Беларуси восстановлено электроснабжение. За время разгула стихии с 9 по 11 июля оно нарушалось более чем в 1 300 населенных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было задействовано около 300 ремонтных бригад, а это более 1 400 специалистов. Ситуация осложнялась тем, что грозовой фронт перемещался по территории страны, вызывая все новые технологические нарушения. Несмотря на труднодоступность некоторых участков, работы велись без перерыва.

Министр энергетики: у нас в полном объёме восстановлена система электроснабжения-2

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
В соответствии с поручениями главы государства у нас в полном объеме восстановлена система электроснабжения, подана электроэнергия во все населенные пункты и до каждого потребителя электроэнергия доведена. Подана электроэнергия на промышленные предприятия, за исключением одного – это могилевское «Химволокно». 

Напряжение на завод подано. Работают инженерный персонал, проектировщики и строители для того, чтобы найти технологическое и техническое решение для восстановления электроснабжения.

# Погода в Беларуси # Министерство энергетики Республики Беларусь # Денис Мороз

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Иванец избран председателем общественного объединения «Белая Русь»
12 июля 2025 13:37

Андрей Иванец избран председателем общественного объединения «Белая Русь»

Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой!
12 июля 2025 13:31

Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой!

Какие театры приедут в Витебск в рамках проекта «Кукольный квартал» – рассказала Дарья Зимницкая
12 июля 2025 12:01

Какие театры приедут в Витебск в рамках проекта «Кукольный квартал» – рассказала Дарья Зимницкая