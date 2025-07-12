Министр энергетики: у нас в полном объёме восстановлена система электроснабжения

Во всех населенных пунктах Беларуси восстановлено электроснабжение. За время разгула стихии с 9 по 11 июля оно нарушалось более чем в 1 300 населенных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было задействовано около 300 ремонтных бригад, а это более 1 400 специалистов. Ситуация осложнялась тем, что грозовой фронт перемещался по территории страны, вызывая все новые технологические нарушения. Несмотря на труднодоступность некоторых участков, работы велись без перерыва.