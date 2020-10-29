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Студентка БНТУ: выходить на митинги нецелесообразно, потому что студенты пришли учиться, а не вносить раскол

29 октября 2020 17:34
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Новости Беларуси. Студенты, принимавшие участие в несанкционированных акциях протеста, теперь столкнулись с законными последствиями своих поступков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом многие молодые люди, как выясняется, не до конца осознавали, к чему может привести подобное поведение. 

Студент: «Я сначала думал, что это всё неправда, что я не отчислен, что есть шанс вернуться. Я хочу стать врачом» (читать далее). 

Студентка БНТУ: выходить на митинги нецелесообразно, потому что студенты пришли учиться, а не вносить раскол-1

Ангелина Саук, студентка 5-го курса БНТУ:  
Студенты приходят в университет для развития и своего творческого потенциала, и научного потенциала. То есть если студент приходит туда учиться, значит он должен учиться. Если он хочет что-то поменять, то он может вносить предложения как в письменной форме, так и приходить на диалоги с ректором, проректором. Выходить на митинги нецелесообразно, потому что студенты пришли в первую очередь учиться, а не вводить какой-либо раскол.  

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# Студенты # общество # Ангелина Саук # Фотофакт

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