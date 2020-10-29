Студентка БНТУ: выходить на митинги нецелесообразно, потому что студенты пришли учиться, а не вносить раскол

Новости Беларуси. Студенты, принимавшие участие в несанкционированных акциях протеста, теперь столкнулись с законными последствиями своих поступков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом многие молодые люди, как выясняется, не до конца осознавали, к чему может привести подобное поведение.