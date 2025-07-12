Народный open air снова собрал гостей в Витебске

Из Луганска у нас приехал коллектив. Замечательный коллектив из Мордовии. Большой, огромный оркестр от филармонии казачьей. Прекрасный, замечательный Геленджик солнечный. Наш город-побратим. Из Белореченска у нас тоже прекрасный, замечательный коллектив, называется «Кубанские казаки». Также у нас приехали вот из Десногорска. Самое главное – из Санкт-Петербурга.

От белорусской стороны свои удивительные вокальные и хореографические данные демонстрируют артисты из Витебска и Молодечно. Минск представляет заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Дударики». Кстати, в этом году фольклорный ансамбль отмечает 55-летний юбилей.

Дмитрий Ровенский, художественный руководитель любительского коллектива «Дударики»:

Мы объехали несколько десятков стран. На Тайване были, в Лиссабоне, Сеуле. У нас такая история. В Италии были 14 раз. Все время гастролируем, выступаем. Сюда мечтали попасть очень много лет. Попали в первый раз.