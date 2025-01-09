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Студент ВГТУ: у Президента рукопожатие богатыря

09 января 2025 16:17
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Студент ВГТУ: у Президента рукопожатие богатыря-2

Павел Козин, студент Витебского государственного технологического университета:
Возможно, это не попало в кадр, он мне пожал руку. Это было очень сильное рукопожатие, то есть когда ты видишь Президента через телевизор, через какой-то экран, ты не можешь представить, какой он на самом деле. Здесь же, когда ты видишь его прямо своими глазами, прямо лично, и ты пожимаешь ему руку... Это очень сильный человек, я не представлял то, что он такой сильный. Чувствуется в нем не только физическая сила, но также и моральная сила. Но также это такое – как рукопожатие богатыря: он сильный и очень добрый.

Подробнее в видео.


 

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