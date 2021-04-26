Строят АЭС и прокладывают путь поездам. Что молодые белорусы рассказывают о студенческих отрядах?

Новости Беларуси. Студенческие отряды не только предоставляют молодым людям возможность заработка, но и помогают приобрести профессиональные и управленческие навыки, развивают чувство ответственности, уважительного отношения к труду. Молодые люди, которые уже не понаслышке знают о студотрядах, расскажут о своем опыте в нашем сюжете в программе «Большой город».

Зачеты получили, экзамены сдали, и, казалось бы, самое время отдохнуть. Но это не про них. Вожатые, строители, проводники, медики, спасатели и соцработники. Все это – бойцы студенческих отрядов. Они строят Белорусскую АЭС в Островце, участвуют в реконструкции Коссовского замка в Брестской области и прокладывают путь поездам третьей линии столичного метрополитена. И делятся в соцсетях фотографиями с хештегом «трудкрут».

Партизанский район столицы. Дмитрий Завадский торопится на Минский завод шестерен. В цехах среди огромных печей, экстремальных температур и непрекращающегося шума студент словно рыба в воде. Впереди восьмичасовая смена у станка. За это время в руках молодого специалиста не один кусок металла превратится в деталь.

Дмитрий Завадский:

Три двадцать, мы должны пробиться, 10 минут мы переодеваемся и идем к станкам. Приходим к станкам. За станками, ну, что? Проверяем свои станки, чтобы они были исправны. Ну и приступаем к работе. Коллектив, в принципе, здесь очень хороший. Все добродушно относятся, помогают, подсказывают, рассказывают: что, где, как. Эта работа – это очень хороший опыт в моей профессиональной деятельности.

Их вклад – существенная помощь предприятиям, когда объемы производства увеличиваются, качество продукции не страдает. Ведь у конвейеров в спецовках стоят будущие управленцы, бухгалтеры, инженеры и экономисты. Они готовы работать на заводах, строить взлетно-посадочные полосы и возводить жилые кварталы.

Будущая профессия Павла – педагог. Каждое лето магистрант превращается в вожатого. Фразу «еще наработаешься» ему говорят постоянно. Но парень думает иначе и уже пятый год подряд возвращается в «Зубренок».

Павел Лопатинский, руководитель студенческого педагогического отряда «Созвездие» БГПУ им. Максима Танка:

До поступления в университет я ездил в «Зубренок», работал волонтером. Это помощники вожатых. А также активное участие принимал в школе в днях самоуправления. В один прекрасный момент я просто понял, что хочется связать свою жизнь именно с детьми, потому что только эта профессия приносит самое колоссальное удовольствие. И благодаря тем улыбкам, которые ты получаешь взамен, хочется возвращаться на работу снова и снова. И это стало тем толчком, который послужил выбору моей профессии в пользу педагога.

Попасть в трудовые ряды молодежи проще простого. Достаточно маленького заявления и большого желания. Несколько недель – и педагоги превращаются в слесарей, медсестры – в маляров, а строители умело находят общий язык с детьми.

Виктория Чаускина, первый секретарь Партизанского РК ОО «БРСМ» Минска:

В марте стартовала у нас акция «Выбираем студотряд!». В студенческом отряде работают ребята от 14 до 18 и плюс. Они могут работать абсолютно на любых заводах нашего города Минска. В данном случае в нашем Партизанском районе очень много предприятий, которые согласны взять наших ребят. И они с удовольствием туда идут. И не первый год сотрудничаем абсолютно с разными предприятиями. Не только на заводах могут работать, могут работать также и в лагерях, в детских садах они могут работать. И выезжать за пределы нашего любимого Минска.

Первый белорусский студенческий отряд отправился покорять целину в далеком 1963-м. В Уральскую область Казахстана выехали 2,5 тысячи студентов из 16 вузов. За это время движение активно развивалось. За десятки лет за плечами отечественных студенческих отрядов грандиозные стройки. БАМ – самая известная из них.

Татьяна Рубаник, главный специалист управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:

На 1 января в перечне объектов, которые готовы принять наши студенческие отряды, где-то 1 130 организаций. И они предлагают более 29 тысяч рабочих мест для нашей молодежи. В этом году традиционно студенческие отряды будут работать в области строительства, здравоохранения, образования, промышленности, в области сферы оказания услуг. А также будут работать и экологические отряды.

Каждый год белорусские студотряды пополняются на тысячу ребят. Вариантов занятости много – от педагогики и медицины до строительства и сельского хозяйства. В этом году белорусские студотрядовцы смогут поехать в Россию на реконструкцию автомагистрали М1 и поучаствовать в международном проекте «Атлант-2021». А уже 20 апреля сборная команда студотрядов страны подняла белорусский флаг на Международном строительном чемпионате в Сочи.

Валерия Миклевич:

Летом я работала в строительном отряде в онкологическом диспансере, где я была командиром. Там мы получили бесценный опыт, что пригодится в моей будущей профессии. Тем самым мы проявили себя там. Я прошла конкурс на Международный строительный чемпионат, который прошел в Сочи, и где я представляла нашу страну прорабом общестроительных работ.