Тысяча заявок от несовершеннолетних ребят. Как и когда могут подрабатывать школьники?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: Боец студенческого отряда – это человек, который идет… Кто-то идет, конечно, получить свой первый навык в той или иной сфере. Необязательно по специальности, которой он обучается. Также человек идет заработать свои первые деньги. Некоторые ребята даже идут для того, чтобы обрести новых друзей. Потому что при работе в составе студенческих отрядов формируется команда, с которой они в дальнейшем даже идут либо в следующем году, например, работать в студенческий отряд. Либо просто дружат, общаются, и это тоже один из важных факторов.

Юлия Алексеюк:

На этапе собеседования вы уже можете понять, будет хорошим работником в составе студотряда студент или все-таки есть какие-то сомнения?

Роман Бондарук:

Главное, что человек хочет идти работать. Это самое главное, потому что мы же по общению не поймем, как человек себя будет вести на предприятии, понравится ли ему данная работа. Но самое главное, что человек хочет пойти попробовать себя, и для студентов есть возможность. Не только для студентов – и учащейся молодежи. Потому что в составе студенческих отрядов ребята могут работать с 14 лет.

«Нужна мужская сила». А по каким направлениям могут работать девушки в студенческих отрядах?

Юлия Алексеюк:

И много людей до 18 лет?

Роман Бондарук:

В данный момент у нас тысяча заявок есть от несовершеннолетних ребят. Где они могут работать? Ребята будут работать в коммунальных службах, таких как ЖКХ, ЖЭУ. Да, для ребят небольшие заработные платы, но ребята все равно хотят работать и для них эта возможность будет.