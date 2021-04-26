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Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего

26 апреля 2021 11:21
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Новости Беларуси. Митинг, посвященный 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, прошел в месте, которое связано с именем героя-ликвидатора Василия Игнатенко,– на улице, которая названа в его честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего-1

Первый, самый жестокий удар, взяли на себя персонал и пожарные, которых называют «шеренгой № 1». В этой команде был и Василий Игнатенко. Благодаря усилиям его отделения, последствия пожара удалось сдержать: огонь не добрался до 3-го и 2-го блоков АЭС.    

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Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего-4

Каждый год у мемориальной доски Игнатенко собираются ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты и юные спасатели. Память героев чтят минутой молчания.   

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Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:   
Люди, беззаветно любящие свою страну, стоящие на защите ее законных прав и интересов, они беззаветно, безусловно служили своей стране, своей родине, выполняли свою работу до последнего. И к сожалению, многие из них, получив соответствующую дозу радиации, не смогли продолжить жизнь и умирали.   

Конечно же, мы, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели, современные спасатели, должны помнить о тех героях аварийно-пожарных спасательных служб, которые ликвидировали последствия той страшной катастрофы.   

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Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего-10

Радиоактивное загрязнение в разной степени затронуло свыше 3,5 тысяч населенных пунктов нашей страны, в которых проживало более 2 миллионов человек. Возвращать к жизни пришлось, по сути, четверть территории государства.   

Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего-13

С последствиями экологического бедствия Беларусь борется до сих пор. На реализацию государственных программ за эти годы потрачены колоссальные средства.   

Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего-16

По предварительным подсчетам, к 2025 году количество населенных пунктов, относящихся к зонам загрязнения, сократится на 273.   

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Вадим Синявский # Василий Игнатенко # Фотофакт

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