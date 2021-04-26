Министр по чрезвычайным ситуациям о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: эти люди выполняли свою работу до последнего

Новости Беларуси. Митинг, посвященный 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, прошел в месте, которое связано с именем героя-ликвидатора Василия Игнатенко,– на улице, которая названа в его честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый, самый жестокий удар, взяли на себя персонал и пожарные, которых называют «шеренгой № 1». В этой команде был и Василий Игнатенко. Благодаря усилиям его отделения, последствия пожара удалось сдержать: огонь не добрался до 3-го и 2-го блоков АЭС.

Каждый год у мемориальной доски Игнатенко собираются ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты и юные спасатели. Память героев чтят минутой молчания.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Люди, беззаветно любящие свою страну, стоящие на защите ее законных прав и интересов, они беззаветно, безусловно служили своей стране, своей родине, выполняли свою работу до последнего. И к сожалению, многие из них, получив соответствующую дозу радиации, не смогли продолжить жизнь и умирали.

Конечно же, мы, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели, современные спасатели, должны помнить о тех героях аварийно-пожарных спасательных служб, которые ликвидировали последствия той страшной катастрофы.

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