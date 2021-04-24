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«Нужна мужская сила». А по каким направлениям могут работать девушки в студенческих отрядах?

24 апреля 2021 06:12
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.

«Нужна мужская сила». А по каким направлениям могут работать девушки в студенческих отрядах?-1

Юлия Алексеюк, ведущая:
У вас есть какая-то статистика, исходя из вашего опыта, в каких вузах учатся самые активные, самые трудолюбивые студенты?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Во всех учреждениях образования активные студенты, которые хотят и работают в составе студенческих отрядов. Но если судить по 2020 году, конечно же, это ребята из Белорусского государственного педагогического университета и из Белорусского государственного технологического университета. Это ребята, которые работают и по специальности своей. Также трудоустраивают огромное количество молодежи именно в составе студенческих отрядов.

Юлия Алексеюк:
Есть какое-то разделение: девушки, парни? Кто чаще, кто активнее?

«Нужна мужская сила». А по каким направлениям могут работать девушки в студенческих отрядах?-4

Роман Бондарук:
Ну, конечно же, активнее парни, так как мы работаем и на строительных объектах, и на предприятиях, где нужна мужская сила. На основании этого в большинстве работают у нас парни.

Юлия Алексеюк:
У вас же много направлений и для девушек? 

Роман Бондарук:
В педагогических отрядах девушки работают, также девушки работают и в сервисных отрядах. Но не стоит разделять, кто больше работает и в каком количестве. Но стоит отдать должное, что именно парни больше работают в составе студенческих отрядов.

«Нужна мужская сила». А по каким направлениям могут работать девушки в студенческих отрядах?-7

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# Трудоустройство # общество # Юлия Алексеюк # Роман Бондарук # Фотофакт

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