«Нужна мужская сила». А по каким направлениям могут работать девушки в студенческих отрядах?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
У вас есть какая-то статистика, исходя из вашего опыта, в каких вузах учатся самые активные, самые трудолюбивые студенты?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Во всех учреждениях образования активные студенты, которые хотят и работают в составе студенческих отрядов. Но если судить по 2020 году, конечно же, это ребята из Белорусского государственного педагогического университета и из Белорусского государственного технологического университета. Это ребята, которые работают и по специальности своей. Также трудоустраивают огромное количество молодежи именно в составе студенческих отрядов.
Юлия Алексеюк:
Есть какое-то разделение: девушки, парни? Кто чаще, кто активнее?
Роман Бондарук:
Ну, конечно же, активнее парни, так как мы работаем и на строительных объектах, и на предприятиях, где нужна мужская сила. На основании этого в большинстве работают у нас парни.
Юлия Алексеюк:
У вас же много направлений и для девушек?
Роман Бондарук:
В педагогических отрядах девушки работают, также девушки работают и в сервисных отрядах. Но не стоит разделять, кто больше работает и в каком количестве. Но стоит отдать должное, что именно парни больше работают в составе студенческих отрядов.