«Нужна мужская сила». А по каким направлениям могут работать девушки в студенческих отрядах?

Юлия Алексеюк, ведущая:

У вас есть какая-то статистика, исходя из вашего опыта, в каких вузах учатся самые активные, самые трудолюбивые студенты?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Во всех учреждениях образования активные студенты, которые хотят и работают в составе студенческих отрядов. Но если судить по 2020 году, конечно же, это ребята из Белорусского государственного педагогического университета и из Белорусского государственного технологического университета. Это ребята, которые работают и по специальности своей. Также трудоустраивают огромное количество молодежи именно в составе студенческих отрядов.

Юлия Алексеюк:

Есть какое-то разделение: девушки, парни? Кто чаще, кто активнее?