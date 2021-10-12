Прямой эфир

Строили миллион и больше. Когда в Минске может завершиться возведение нового жилья?

12 октября 2021 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Строили миллион и больше. Когда в Минске может завершиться возведение нового жилья?-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Ирина Александровна, Минск перенаселен, мы все это прекрасно знаем. Если в этом году планы по строительству около 600 квадратных метров, когда-то мы строили миллион и больше. Понятно, что строятся города-спутники, тем не менее в Минске мы видим новостройки. Когда-то прекратится строительство нового жилья в Минске. Вот как вы думаете?  

Строили миллион и больше. Когда в Минске может завершиться возведение нового жилья?-3

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:  
Сегодня строительство в Минске действительно снизилось до 600 тысяч квадратных метров в год. Но у нас еще достаточно перспективных площадок, все они, конечно, определены сносом частного сектора в основном. Но на перспективу до 2030 года у нас еще определены площадки на территории города Минска, которые будут застраиваться практически в каждом районе.  

«Спрос на жилье всегда актуален». Из чего складывается цена за квадратный метр, ответила агент по недвижимости – подробнее здесь.  

# Недвижимость # Екатерина Забенько # Ирина Гонтарева

Другие новости рубрики

Все новости
Группа беженцев на белорусско-польской границе совершила прорыв. Пограничники оказались бессильными
12 октября 2021 13:13

Группа беженцев на белорусско-польской границе совершила прорыв. Пограничники оказались бессильными

Игорь Карпенко: единый экзамен введут до 2023 года, чтобы дать школьникам год на адаптацию
12 октября 2021 12:54

Игорь Карпенко: единый экзамен введут до 2023 года, чтобы дать школьникам год на адаптацию

Был любимым преподавателем у многих. Почему студенты так любили приходить на пары к Нилу Гилевичу?
12 октября 2021 12:47

Был любимым преподавателем у многих. Почему студенты так любили приходить на пары к Нилу Гилевичу?