Строили миллион и больше. Когда в Минске может завершиться возведение нового жилья?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Ирина Александровна, Минск перенаселен, мы все это прекрасно знаем. Если в этом году планы по строительству около 600 квадратных метров, когда-то мы строили миллион и больше. Понятно, что строятся города-спутники, тем не менее в Минске мы видим новостройки. Когда-то прекратится строительство нового жилья в Минске. Вот как вы думаете?

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Сегодня строительство в Минске действительно снизилось до 600 тысяч квадратных метров в год. Но у нас еще достаточно перспективных площадок, все они, конечно, определены сносом частного сектора в основном. Но на перспективу до 2030 года у нас еще определены площадки на территории города Минска, которые будут застраиваться практически в каждом районе.