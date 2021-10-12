Игорь Карпенко: единый экзамен введут до 2023 года, чтобы дать школьникам год на адаптацию

Новости Беларуси. Введение национального госэкзамена, расширение целевой подготовки и новая редакция Кодекса об образовании. Эти вопросы 12 октября в центре внимания Президента. Во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам законодательного совершенствования национальной системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы обсуждали очень долго введение единого экзамена, совмещенного с централизованным тестированием, тоже прорабатывали все возможные подходы, выводы. Надо сказать, что в целом, когда мы на диалоговых площадках обсуждали эту тему, то нашли нормальное понимание и поддержку со стороны нашей педобщественности и пришли к выводу, что до 2023 года введем, чтобы дать год, адаптационный период для тех школьников, которые смогут уже по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в высшие учебные заведения. В целом Кодекс и правила приема концептуально поддержаны. В настоящее время нам поручено в профильной комиссии, в рамках рабочей группы еще раз посмотреть этот Кодекс при подготовке его ко второму чтению. Есть некоторые технические правки, которые, я думаю, мы в ближайшее время отрегулируем.
В новую редакцию Кодекса также заложены нормы, касающиеся дистанционной формы обучения. В Беларуси она однозначно будет развиваться, однако пока не определен точный перечень направлений и специальностей, где это возможно реализовать. Вопрос отрабатывается серьезно, на базе БГУИР уже провели эксперимент. Полученные наработки будут учтены и при подготовке новой редакции Кодекса.
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