«Спрос на жильё всегда актуален». Из чего складывается цена за квадратный метр – агент по недвижимости

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Надежда, вы все знаете о спросе на жилье. Какова тенденция сегодня – больше или меньше покупают люди собственные квадратные метры?

Надежда Орловская, руководитель отдела продаж агентства недвижимости:

Вы знаете, спрос на жилье всегда актуален для любой семьи, для любого человека. Семья всегда хочет жить в комфортных условиях, им нужна большая квартира, чтобы они могли разместиться всей семьей. Молодые специалисты, которые приезжают в большие города на работу, тоже хотят обзавестись жильем, потому что снимать жилье в аренду – это накладно, и не всегда есть возможность.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А мне всегда было интересно, имеет ли значение район, в котором люди хотят жить? Есть ли вот эта еще престижность – жить в центре или на окраине, или есть какие-то целые популярные микрорайоны? Надежда Орловская:

Конечно, не без этого. Многие выбирают жилье исходя из того, где они работают. Чтобы им было удобно добираться на работу, либо по линии ветки метро какой-то конкретной, определенной, либо близость собственного офиса. Есть люди, которые выбирают жилье по принципу доступности. Есть районы, в которых цена за квадратный метр более доступна для них, нежели в других районах. Наталья Надольская:

Это, наверное, спальные районы, да?