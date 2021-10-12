«Спрос на жильё всегда актуален». Из чего складывается цена за квадратный метр – агент по недвижимости

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Надежда, вы все знаете о спросе на жилье. Какова тенденция сегодня – больше или меньше покупают люди собственные квадратные метры?
Надежда Орловская, руководитель отдела продаж агентства недвижимости:
Вы знаете, спрос на жилье всегда актуален для любой семьи, для любого человека. Семья всегда хочет жить в комфортных условиях, им нужна большая квартира, чтобы они могли разместиться всей семьей. Молодые специалисты, которые приезжают в большие города на работу, тоже хотят обзавестись жильем, потому что снимать жилье в аренду – это накладно, и не всегда есть возможность.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А мне всегда было интересно, имеет ли значение район, в котором люди хотят жить? Есть ли вот эта еще престижность – жить в центре или на окраине, или есть какие-то целые популярные микрорайоны?
Надежда Орловская:
Конечно, не без этого. Многие выбирают жилье исходя из того, где они работают. Чтобы им было удобно добираться на работу, либо по линии ветки метро какой-то конкретной, определенной, либо близость собственного офиса. Есть люди, которые выбирают жилье по принципу доступности. Есть районы, в которых цена за квадратный метр более доступна для них, нежели в других районах.
Наталья Надольская:
Это, наверное, спальные районы, да?
Надежда Орловская:
Конечно, это спальные районы. Это Фрунзенский район, это Московский район. Более дорогой район, например, Уручье, ну и, конечно же, Центральный.
Цена за квадратный метр будет складываться из того, насколько большое предложение в конкретном районе. То есть, если конкурентных квартир много, одинаковых потребностей, одинаковых качеств, то конечно, цена будет за квадрат чуть ниже. Также влияет на цену за квадратный метр наличие новых построек в конкретном районе. То есть, если в Уручье строится не много нового жилья, соответственно и цена там держится. Плюс, конечно, экология. Много факторов вообще влияет.
Строили миллион и больше. Когда в Минске может завершиться возведение нового жилья – подробнее здесь.