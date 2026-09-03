Новости по тегу #Ирина Гонтарева

Почти 10 тысяч «квадратов» арендного жилья уже сдали в Минске с начала 2026 года. Основное строительство сейчас развернулось в Лошице-10, Масюковщине, а также в границах улиц Геологическая, Карвата и Связистов.
В первой половине 2026 года в столице уже сдали 117 тысяч квадратных метров жилья, а до конца месяца планируют ввести еще 9 высоток.
Акцент – на арендное жилье. В планах – более 36 тысяч квадратных метров.
Минск занимает лидирующие позиции по вводу жилья. Его доля – более 14 % от общереспубликанского объема.
Проект реализуют до 2040 года. В новом микрорайоне возведут около 4 миллионов квадратных метров жилья.
Более 20 % от общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся.
Вопросы сокращения количества долгостроев рассмотрели на заседании Мингорисполкома. В нем приняли участие уполномоченные представители главы государства в Минске Наталья Кочанова и Иван Кубраков.
Решением народных избранников сквер в границах улиц Кальварийской – Тимерязева – Максима Танка будет именоваться «Сквер 80-летия Победы».
Из них 85 тысяч предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся.
Сейчас в Минске возводятся новостройки на улице Волгоградской, в границах Шаранговича – Горецкого и на Логойском тракте.
Пособия, семейный капитал и дотации. В нашей стране поддержка семей с детьми – национальный приоритет.
Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также в планах возведение арендного и социального жилья.
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