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Новости по тегу #Ирина Гонтарева

Более 36 тыс. таких кв. м арендного жилья планируют возвести в Минске в 2026 году
03 сентября 2026 11:21

Более 36 тыс. таких кв. м арендного жилья планируют возвести в Минске в 2026 году

Более 90 многоквартирных домов строят в Минске
08 июня 2026 11:07

Более 90 многоквартирных домов строят в Минске

В 2026 году в планах Минска направить на строительство жилья 660 многодетных семей
13 февраля 2026 17:54

В 2026 году в планах Минска направить на строительство жилья 660 многодетных семей

В Минске с начала 2025-го построили более 470 тыс. квадратов жилья
21 ноября 2025 17:52

В Минске с начала 2025-го построили более 470 тыс. квадратов жилья

Рядом с Минском возведут новый микрорайон – распоряжение Президента
11 августа 2025 13:42

Рядом с Минском возведут новый микрорайон – распоряжение Президента

С начала 2025-го в Минске введено в эксплуатацию 287 тыс. кв. м. жилья
05 августа 2025 06:32

С начала 2025-го в Минске введено в эксплуатацию 287 тыс. кв. м. жилья

В Минске в 2025-м планируют сдать 74 объекта сверхнормативного строительства
05 июня 2025 13:57

В Минске в 2025-м планируют сдать 74 объекта сверхнормативного строительства

Депутаты Мингорсовета внесли уточнения в бюджет столицы и в инвестиционную программу
28 марта 2025 20:39

Депутаты Мингорсовета внесли уточнения в бюджет столицы и в инвестиционную программу

В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию 710 тысяч квадратных метров жилья
10 марта 2025 18:25

В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию 710 тысяч квадратных метров жилья

В Минске планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи многодетных семей
24 января 2025 17:53

В Минске планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи многодетных семей

В 2025 году новосёлами станут более 970 столичных многодетных семей
23 января 2025 20:16

В 2025 году новосёлами станут более 970 столичных многодетных семей

В Минске в 2025 году планируется построить 600 тысяч кв. м жилья
27 декабря 2024 17:35

В Минске в 2025 году планируется построить 600 тысяч кв. м жилья