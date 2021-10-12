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Группа беженцев на белорусско-польской границе совершила прорыв. Пограничники оказались бессильными

12 октября 2021 13:13
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На линию польско-белорусской границы автомобилями Пограничной стражи сопредельной с нами страны была доставлена группа беженцев. Для вытеснения иностранцев польские пограничники частично демонтировали заграждение и с применением физической силы вытолкали беженцев за забор. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа беженцев на белорусско-польской границе совершила прорыв. Пограничники оказались бессильными-1

Среди мигрантов были дети и женщины, которым требовалась медицинская помощь. Несмотря на обращения иностранцев предоставить им убежище в Польше и оказать помощь женщинам и детям, польские правоохранители восстановили забор и с равнодушием, хладнокровно наблюдали за происходящим. Похоже, что это стало нормой, ведь запросы беженцев о предоставлении убежища, а также положения Европейской конвенции о правах человека игнорируются европейскими демократами.

Группа беженцев на белорусско-польской границе совершила прорыв. Пограничники оказались бессильными-4

Постоянные нарушения Польшей международного законодательства о правах человека и игнорирование просьб беженцев провоцируют мигрантов на отчаянные действия. Они совершили прорыв, а пограничный патруль оказался бессилен.

Группа беженцев на белорусско-польской границе совершила прорыв. Пограничники оказались бессильными-7

Это уже другой участок польско-белорусской границы. Отсутствие реакции сотрудников польской Погранстражи на неоднократные просьбы беженцев о защите привело к тому, что измученные люди приняли решение самостоятельно вернуться в Польшу, несмотря на присутствие польского патруля.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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