На линию польско-белорусской границы автомобилями Пограничной стражи сопредельной с нами страны была доставлена группа беженцев. Для вытеснения иностранцев польские пограничники частично демонтировали заграждение и с применением физической силы вытолкали беженцев за забор. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди мигрантов были дети и женщины, которым требовалась медицинская помощь. Несмотря на обращения иностранцев предоставить им убежище в Польше и оказать помощь женщинам и детям, польские правоохранители восстановили забор и с равнодушием, хладнокровно наблюдали за происходящим. Похоже, что это стало нормой, ведь запросы беженцев о предоставлении убежища, а также положения Европейской конвенции о правах человека игнорируются европейскими демократами.

Постоянные нарушения Польшей международного законодательства о правах человека и игнорирование просьб беженцев провоцируют мигрантов на отчаянные действия. Они совершили прорыв, а пограничный патруль оказался бессилен.