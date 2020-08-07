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Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей

07 августа 2020 15:08
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Новости Беларуси. Праздничное настроение в день выборов жителям Минской области гарантировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей-1

Более 1 100 объектов торговли и общественного питания развернутся на избирательных участках и вблизи них в основной день голосования. Также будут работать 40 автомагазинов.

Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей-4

В крупных населенных пунктах развернутся мини-ярмарки фермеров и крупных предприятий. Обещанные скидки – до 30 %.

Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей-7

На некоторых участках будут работать школьные ярмарки. Бытовики также не останутся в стороне. Среди сюрпризов для избирателей – парикмахерские услуги по минимальным ценам.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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