Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей

Новости Беларуси. Праздничное настроение в день выборов жителям Минской области гарантировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничное настроение в день выборов жителям Минской области гарантировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 1 100 объектов торговли и общественного питания развернутся на избирательных участках и вблизи них в основной день голосования. Также будут работать 40 автомагазинов.
В крупных населенных пунктах развернутся мини-ярмарки фермеров и крупных предприятий. Обещанные скидки – до 30 %.
На некоторых участках будут работать школьные ярмарки. Бытовики также не останутся в стороне. Среди сюрпризов для избирателей – парикмахерские услуги по минимальным ценам.