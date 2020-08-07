Стрижки по минимальным ценам и скидки до 30%. Чем в Минской области в день голосования удивят избирателей

Новости Беларуси. Праздничное настроение в день выборов жителям Минской области гарантировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 1 100 объектов торговли и общественного питания развернутся на избирательных участках и вблизи них в основной день голосования. Также будут работать 40 автомагазинов.

В крупных населенных пунктах развернутся мини-ярмарки фермеров и крупных предприятий. Обещанные скидки – до 30 %.