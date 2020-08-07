В Клецком районе создают «деревню будущего». Смотрите, какие уникальные проекты здесь реализуют

Новости Беларуси. В агрогородке Синявка Клецкого района создают «деревню будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Современная инфраструктура, благоустроенные территории и уникальные арт-объекты – все для комфортной жизни. В агрогородке живет почти 2 000 человек, много молодежи. Сейчас населенный пункт готовится принимать районные «Дожинки».