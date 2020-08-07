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В Клецком районе создают «деревню будущего». Смотрите, какие уникальные проекты здесь реализуют

07 августа 2020 13:53
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Новости Беларуси. В агрогородке Синявка Клецкого района создают «деревню будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе создают «деревню будущего». Смотрите, какие уникальные проекты здесь реализуют-1

В Клецком районе создают «деревню будущего». Смотрите, какие уникальные проекты здесь реализуют-3

Современная инфраструктура, благоустроенные территории и уникальные арт-объекты – все для комфортной жизни. В агрогородке живет почти 2 000 человек, много молодежи. Сейчас населенный пункт готовится принимать районные «Дожинки».

В Клецком районе создают «деревню будущего». Смотрите, какие уникальные проекты здесь реализуют-6

Подробности смотрите в видеоматериале Ольги Шерстневой.

# Социальная инфраструктура # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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