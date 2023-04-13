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Лукашенко встретился с президентом Федерации тенниса России

13 апреля 2023 11:18
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Еще одну встречу во Дворце Независимости сегодня, 13 апреля, провел Александр Лукашенко. Глава государства обсудил ряд вопросов с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко встретился с президентом Федерации тенниса России-1

В частности, разговор касался нынешнего состояния дел в теннисе как в разрезе соревнований на домашних площадках, так и на международных аренах. Среди обсуждаемых тем – поддержка и развитие детско-юношеского спорта, кроме того, переработка календаря проведения соревнований и сборов с учетом всей непростой ситуации в спорте вокруг Беларуси и России. Акцент, понятное дело, на дружественных странах.

# Теннис # Александр Лукашенко # Шамиль Тарпищев # Фотофакт

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