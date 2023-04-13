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Шамиль Тарпищев: в турнирах ATP и WTA мы проблем не видим, они есть только с Великобританией

13 апреля 2023 13:37
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Еще одну встречу во Дворце Независимости сегодня, 13 апреля, провел Александр Лукашенко. Глава государства обсудил ряд вопросов с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шамиль Тарпищев: в турнирах ATP и WTA мы проблем не видим, они есть только с Великобританией-1

Подробно остановились на текущем состоянии дел в теннисе: соревнований на домашних площадках и международных аренах. Коснулись и темы поддержки детско-юношеского спорта, переработки календаря проведения соревнований и сборов с учетом всей непростой ситуации вокруг Беларуси и России. Акцент, понятное дело, на дружественных странах. После встречи с Президентом Шамиль Тарпищев пообщался с журналистами. В частности, речь шла о международных турнирах, ведь некоторые из них оказались втянутыми в политику.

Шамиль Тарпищев: в турнирах ATP и WTA мы проблем не видим, они есть только с Великобританией-4

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:
Касаемо турниров ATP и WTA, мы проблем не видим. Так же, как мы не видим проблемы в детско-юношеском теннисе, потому что в свое время организация «Теннис Европы» решила, что дети могут играть везде. Проблемы возникают только с Великобританией. Поскольку ATP и WTA сугубо спортивные организации, которые не вмешиваются в политику. Поэтому вопрос со спортивной точки зрения в теннисе выстроен, я считаю, правильнее, чем в других видах спорта. Что касается Олимпийских игр, то посыл МОК был сделан, вы, наверное, читали прессу. Но посыл сделан такого плана, что многие вещи должны международные федерации по видам спорта. Но это будет к лету, не ранее.

Шамиль Тарпищев: в турнирах ATP и WTA мы проблем не видим, они есть только с Великобританией-7

Напомним, в 2022 году Уимблдон прошел без белорусских и российских теннисистов. Их отстранили по политическим мотивам – из-за конфликта в Украине. Это решение вызвало недовольство у руководства ATP и WTA, и оно в ответ лишило Уимблдон рейтинговых очков. В 2023 году организаторы, судя по всему, разрешат сыграть нашим теннисистам на Уимблдоне, а также других соревнованиях на территории Великобритании.

# Теннис # Александр Лукашенко # Шамиль Тарпищев # Фотофакт

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