Огневая и тактическая подготовка! Очередной этап проверки боеготовности ВС проходит в Беларуси

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооружённых Сил. В эти дни – акцент на нормативы по огневой и тактической подготовке. Теоретические занятия и практические учения проходят на нескольких полигонах одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, проверка проводится по поручению Президента и направлена на укрепление обороноспособности страны. Как отмечает Главнокомандующий, Беларусь не стремится к эскалации и не собирается нападать на соседей, но обязана быть готовой дать ответный удар. Вооружённые Силы ориентированы на защиту национальных интересов и поддержание мира. За ходом проверки Вооруженных сил Беларуси в разных уголках страны следят наши корреспонденты. Даниил Дроботов начнет с того, что происходило сегодня на полигоне под Борисовом.

На Борисовском полигоне, несмотря на мороз и глубокий снег, расчеты ведут огонь по движущимся мишеням. Расстояние до цели – от 250 до 300 метров. В таких условиях важно не просто попасть, а сделать это максимально быстро, пока мишень остается в поле зрения.

Параллельно в бой вступает тяжелая техника. Экипажи БТР отрабатывают стрельбу из штатного вооружения. Огонь ведут как с места, так и в движении, что требует от наводчиков особой точности при маневрировании на скользком грунте. Скорость бронемашин постоянно меняется, а цели появляются внезапно и на разных дистанциях – это заставляет экипажи действовать максимально слаженно. В рамках проверки ВС военнослужащие сдают нормативы по огневой подготовке.

На учебных точках военнослужащие на время отрабатывают нормативы по разборке и сборке оружия. Сразу после этого гвардейцы 120-й бригады переходят на огневой рубеж для выполнения упражнений учебных стрельб из автоматов. Подробнее – здесь.

Бойцы поражают мишени из разных положений: лежа, с колена и стоя, что позволяет максимально объективно оценить уровень огневой выучки каждого стрелка.