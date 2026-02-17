Громко, мощно и метко! Как проходит подготовка военнослужащих на полигоне Обуз-Лесновский

Активизация сил по всей стране. В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил. Эти дни – акцент на нормативы по огневой и тактической подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огневая и тактическая подготовка! Очередной этап проверки боеготовности ВС проходит в Беларуси.

Галина Буро, корреспондент:

На полигоне Обуз-Лесновский по-прежнему громко, мощно и метко. Продолжается контрольная стрельба из всех видов штатного оружия у военнослужащих 11-й механизированной бригады. Организован полевой быт, а на огневых рубежах звучит команда «К бою!».

Задача экипажей боевых машин пехоты – поразить четыре мишени. Условно, БМП, военный автомобиль, гранатомет и пулемет противника. Цели статичные и движущиеся – для выстрела «на отлично» нужны знания и навык.

Как подготовлены, и насколько меткие бойцы – покажет общий результат контрольных занятий. Это важный показатель боеспособности бригады, и личная оценка для каждого военного: от рядового до командира.

Вадим Ильницкий, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Неплохие результаты, есть и отличники, соответственно, оценки разные. Но, в целом, все с задачами справляются. По окончанию контрольного занятия будет подведена и выставлена общая оценка подразделению как батальону в целом.

Организовать тыл в сильный мороз в лесу – задачка с двумя звездочками. Например, воду надо постоянно подогревать, чтобы не замерзала: она и для питья, и для бытовых нужд. Военные справляются. Оценка в рамках проверки боеготовности – высокая.