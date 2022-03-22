«Страшным оружием для нас стали семена сахарной свёклы». Лукашенко опроверг очередной фейк

Новости Беларуси. Удвоить темпы посевной и провести ее в самый короткий срок. Такую задачу аграриям поставил Президент на совещании во Дворце Независимости. Его главной темой стала готовность к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало посевной пытается омрачить не столько засушливая погода, сколько разного рода фейки. Интернет-знатоки предрекли дефицит семян сахарной свеклы. Их нам якобы не даст Европа. Вбросы такого рода, заверил Президент, рассчитаны только на неграмотных в сельском хозяйстве людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно докладывают мне, читаю: страшным оружием для нас стали семена сахарной свеклы. Слушайте, бестолковые и неграмотные люди только могут поверить в эти фейки. Ну, неграмотных в сельском хозяйстве у нас хватает. Хотя все специалисты, но хватает. Семена готовили всю осень и зиму. И они готовы. Осталось некоторое количество по сахарной свекле завезти семена из России. Они сегодня осуществляют поставки. Но еще раз хочу подчеркнуть. Леонид Константинович [вице-премьер Леонид Заяц – прим. ред.] вчера был у меня, мы договорились: 5 миллионов тонн свеклы мы сможем запросто переработать. И мы планировали 5 миллионов, как вы об этом сказали. Вы это знаете лучше всех. Если где-то надо дозакупить дополнительно семена сахарной свеклы под большие объемы, вы знаете, где покупать. Я проблем не вижу. Я просто ставлю задачу – дополнительно высевайте, чтобы до 5 миллионов получить урожай сахарной свеклы, потому что это большие деньги. Поэтому никакой чрезвычайщины. Засучить рукава и начинать работать.