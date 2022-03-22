Сергеенко в Хатыни: казалось бы, мы уничтожили фашизм в 45-м, но, оказывается, его зёрна есть и сегодня

Новости Беларуси. Похоже, все дороги памяти сегодня, 22 марта, ведут в Хатынь. За время существования мемориал посетили более 40 миллионов человек из 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня там настоящее паломничество. Ведь после фашистской чумы в Беларуси не осталось клочка земли, на которой не пролилась кровь.
За годы оккупации на территории нашей страны захватчики убили больше 2,5 миллиона мирных жителей. Цифра далеко не точная. Более чем от 9 000 населенных пунктов остались руины. Из них 628 деревень сожгли вместе с жителями.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Мне вспоминаются сегодня слова известного советского, российского поэта Андрея Дементьева, который побывал здесь вскоре после открытия мемориала и сказал такие строчки: «По синеве, по тишине звенят колокола Хатыни… И этот звон болит во мне». И вот это «звон болит во мне» – это наиболее ярко говорит о том, что происходит сегодня. Сегодня особенно актуально, потому что, казалось бы, мы в свое время – наши родители – уничтожили фашизм, в 45-м, но, оказывается, зерна этого фашизма, нацизма есть и сегодня. Мы отчетливо это видим и в нашей соседке Украине, и в Прибалтике, и в других странах. И нам нужно вот эту память переносить из поколения в поколение, чтобы не допустить созревания подобного на своей земле.
Акции памяти проходят сегодня по всей стране. В эти минуты в каждой из белорусских школ начинается единый урок памяти «О чем звонят колокола Хатыни».
Петришенко: мы будем пополнять музеи нашей станы, чтобы каждый мог видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир. Читайте здесь.