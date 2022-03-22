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Сергеенко в Хатыни: казалось бы, мы уничтожили фашизм в 45-м, но, оказывается, его зёрна есть и сегодня

22 марта 2022 11:21
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Новости Беларуси. Похоже, все дороги памяти сегодня, 22 марта, ведут в Хатынь. За время существования мемориал посетили более 40 миллионов человек из 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня там настоящее паломничество. Ведь после фашистской чумы в Беларуси не осталось клочка земли, на которой не пролилась кровь.

Сергеенко в Хатыни: казалось бы, мы уничтожили фашизм в 45-м, но, оказывается, его зёрна есть и сегодня-1

За годы оккупации на территории нашей страны захватчики убили больше 2,5 миллиона мирных жителей. Цифра далеко не точная. Более чем от 9 000 населенных пунктов остались руины. Из них 628 деревень сожгли вместе с жителями.

Сергеенко в Хатыни: казалось бы, мы уничтожили фашизм в 45-м, но, оказывается, его зёрна есть и сегодня-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Мне вспоминаются сегодня слова известного советского, российского поэта Андрея Дементьева, который побывал здесь вскоре после открытия мемориала и сказал такие строчки: «По синеве, по тишине звенят колокола Хатыни… И этот звон болит во мне». И вот это «звон болит во мне» – это наиболее ярко говорит о том, что происходит сегодня. Сегодня особенно актуально, потому что, казалось бы, мы в свое время – наши родители – уничтожили фашизм, в 45-м, но, оказывается, зерна этого фашизма, нацизма есть и сегодня. Мы отчетливо это видим и в нашей соседке Украине, и в Прибалтике, и в других странах. И нам нужно вот эту память переносить из поколения в поколение, чтобы не допустить созревания подобного на своей земле.

Сергеенко в Хатыни: казалось бы, мы уничтожили фашизм в 45-м, но, оказывается, его зёрна есть и сегодня-7

Акции памяти проходят сегодня по всей стране. В эти минуты в каждой из белорусских школ начинается единый урок памяти «О чем звонят колокола Хатыни».

Петришенко: мы будем пополнять музеи нашей станы, чтобы каждый мог видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир. Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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