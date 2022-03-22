Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.

Кристина Сущеня, ведущая:

И у нас в студии те самые ученики 50-й гимназии – юные звездочки, талантливые актеры, которые буквально покорили публику с первых слов. Илона Волынец, ведущая:

Насколько мы знаем, идея принадлежит вам, Виолетта. Расскажите, что вдохновило?

Виолетта Рак, учащаяся гимназии № 50, режиссер-постановщик спектакля:

Вдохновила, конечно же, история Великой Отечественной войны. С самого раннего детства эта тема была одной из моих самых любимых. Я смотрела фильмы, слушала музыку, и праздник 9 Мая всегда вызывал какой-то трепет в сердце, и всегда я помню особенную атмосферу. В один день пришла идея сделать что-то действительно масштабное, не просто какой-то местечковый уровень, а что-то великое. Собственно, так и пришла идея поставить спектакль. Кристина Сущеня:

Мне кажется, вы уникальный пример. Глядя на нынешнее поколение, которое порой сложно вывести за рамки телефона, мне не верится, что вам не помогали ни родители, ни учителя, не говорили: давайте поставим спектакль. Правда ли, что вы все сами, никто не помогал?

Виолетта Рак:

В какой-то степени нас вдохновил наш учитель белорусского языка Воропаева Жанна Викторовна. Мы вместе с ней занимались с пятого класса, и именно она, как я думаю, привила нам любовь к родному языку, к родному краю, к родной истории. Илона Волынец:

Вы же из разных классов. Как вы друг друга нашли? Был ли кастинг? Кто был кастинг-директором?

Александра Нехведович, учащаяся гимназии № 50:

Изначально кастинг полностью организовывала Виолетта. На этом кастинге год назад нашли меня, и основных главных зенитчиц, и старшину. Илона Волынец:

Интересно, а почему за основу вы решили взять именно произведение «А зори здесь тихие»? Почему именно это? Может, по школьной программе недавно проходили?

Виолетта Рак:

На тот момент, в восьмом классе, мы не проходили это произведение. Я смотрела старый фильм Ростоцкого и новый фильм. Старый, конечно, впечатлил больше. И это была одна из самых первых идей. И огромный плюс был в том, что главные герои – девушки, а девочек, как правило, легче привлечь ко всей этой творческой деятельности. Потому что мальчики обычно отнекиваются, думают: ну что это такое, я лучше пойду в футбол играть. И одна из моих главных целей было показать ребятам, своим одноклассникам, что это действительно здорово, и школьный спектакль, школьная постановка может быть на высоком уровне. Илона Волынец:

А почему военная тематика? Может быть, у вас в семье тоже есть какие-то личные истории, прабабушки, прадедушки воевали? Что вы знаете о войне?

Александр Дмитриев, учащийся гимназии № 50:

Я думаю, что Великая Отечественная война не оставила в стороне ни одну семью, особенно белорусскую. Буду говорить за себя. Лично у меня в семье есть примеры великих подвигов моих родственников (прадедушек, прабабушек), военная тематика вызывает какой-то трепет. Поэтому мы еще с большей ответственностью подошли к постановке, зная, что рассказываем про подвиг наших предков, который повлиял на историю нашей страны в целом, и это очень важно. Кристина Сущеня:

Ответственность и правда большая, когда берешь такую тему. Но что все-таки было самое сложное: собрать всех на репетицию, найти костюм? Как, кстати, отреагировал «Беларусьфильм» на то, что вы запросили костюмы для вашей постановки? Александра Нехведович:

Наверное, самое сложное – это найти людей, которые действительно замотивированы. Но с этим мы справились быстро. А из организационных моментов – это найти костюмы. Мы как раз таки пришли на «Беларусьфильм». Наверное, они отреагировали хорошо.

Илона Волынец:

Вы просто взяли и пришли? Александра Нехведович:

Нет, мы позвонили директору «Беларусьфильма», мы договаривались. Они нас встретили, проводили. Мы, наверное, часа три потратили, просто ходили между этими огромными стеллажами и искали костюмы, которые нам помогут. Также реквизит мы брали оттуда. Кристина Сущеня:

Про репетиции. Неужели после уроков все с таким энтузиазмом собирались, чтобы репетировать, учить слова, оттачивать движения?