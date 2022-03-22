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Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»

22 марта 2022 12:14
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-1

Кристина Сущеня, ведущая:
И у нас в студии те самые ученики 50-й гимназии – юные звездочки, талантливые актеры, которые буквально покорили публику с первых слов.

Илона Волынец, ведущая:
Насколько мы знаем, идея принадлежит вам, Виолетта. Расскажите, что вдохновило?

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-4

Виолетта Рак, учащаяся гимназии № 50, режиссер-постановщик спектакля:
Вдохновила, конечно же, история Великой Отечественной войны. С самого раннего детства эта тема была одной из моих самых любимых. Я смотрела фильмы, слушала музыку, и праздник 9 Мая всегда вызывал какой-то трепет в сердце, и всегда я помню особенную атмосферу. В один день пришла идея сделать что-то действительно масштабное, не просто какой-то местечковый уровень, а что-то великое. Собственно, так и пришла идея поставить спектакль.

Кристина Сущеня:
Мне кажется, вы уникальный пример. Глядя на нынешнее поколение, которое порой сложно вывести за рамки телефона, мне не верится, что вам не помогали ни родители, ни учителя, не говорили: давайте поставим спектакль. Правда ли, что вы все сами, никто не помогал?

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-7

Виолетта Рак:
В какой-то степени нас вдохновил наш учитель белорусского языка Воропаева Жанна Викторовна. Мы вместе с ней занимались с пятого класса, и именно она, как я думаю, привила нам любовь к родному языку, к родному краю, к родной истории.

Илона Волынец:
Вы же из разных классов. Как вы друг друга нашли? Был ли кастинг? Кто был кастинг-директором?

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-10

Александра Нехведович, учащаяся гимназии № 50:
Изначально кастинг полностью организовывала Виолетта. На этом кастинге год назад нашли меня, и основных главных зенитчиц, и старшину.

Илона Волынец:
Интересно, а почему за основу вы решили взять именно произведение «А зори здесь тихие»? Почему именно это? Может, по школьной программе недавно проходили?

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-13

Виолетта Рак:
На тот момент, в восьмом классе, мы не проходили это произведение. Я смотрела старый фильм Ростоцкого и новый фильм. Старый, конечно, впечатлил больше. И это была одна из самых первых идей. И огромный плюс был в том, что главные герои – девушки, а девочек, как правило, легче привлечь ко всей этой творческой деятельности. Потому что мальчики обычно отнекиваются, думают: ну что это такое, я лучше пойду в футбол играть. И одна из моих главных целей было показать ребятам, своим одноклассникам, что это действительно здорово, и школьный спектакль, школьная постановка может быть на высоком уровне.

Илона Волынец:
А почему военная тематика? Может быть, у вас в семье тоже есть какие-то личные истории, прабабушки, прадедушки воевали? Что вы знаете о войне?

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-16

Александр Дмитриев, учащийся гимназии № 50:
Я думаю, что Великая Отечественная война не оставила в стороне ни одну семью, особенно белорусскую. Буду говорить за себя. Лично у меня в семье есть примеры великих подвигов моих родственников (прадедушек, прабабушек), военная тематика вызывает какой-то трепет. Поэтому мы еще с большей ответственностью подошли к постановке, зная, что рассказываем про подвиг наших предков, который повлиял на историю нашей страны в целом, и это очень важно.

Кристина Сущеня:
Ответственность и правда большая, когда берешь такую тему. Но что все-таки было самое сложное: собрать всех на репетицию, найти костюм? Как, кстати, отреагировал «Беларусьфильм» на то, что вы запросили костюмы для вашей постановки?

Александра Нехведович:
Наверное, самое сложное – это найти людей, которые действительно замотивированы. Но с этим мы справились быстро. А из организационных моментов – это найти костюмы. Мы как раз таки пришли на «Беларусьфильм». Наверное, они отреагировали хорошо.

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-19

Илона Волынец:
Вы просто взяли и пришли?

Александра Нехведович:
Нет, мы позвонили директору «Беларусьфильма», мы договаривались. Они нас встретили, проводили. Мы, наверное, часа три потратили, просто ходили между этими огромными стеллажами и искали костюмы, которые нам помогут. Также реквизит мы брали оттуда.

Кристина Сущеня:
Про репетиции. Неужели после уроков все с таким энтузиазмом собирались, чтобы репетировать, учить слова, оттачивать движения?

Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие»-22

Александра Нехведович:
Не все дети, конечно, хотели.

Илона Волынец:
А как же футбол?

Александра Нехведович:
Не все дети, но самые замотивированные, которые играли главных героев, оставались. И у нас были очень поздние репетиции.

Виолетта Рак:
С девяти утра до девяти вечера.

Что такое историческая память и нужно ли знать свою историю? Узнали мнение белорусских школьников – читайте далее.

# Молодежь Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Виолетта Рак # Александра Нехведович # Александр Дмитриев # Жанна Воропаева # Фотофакт

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