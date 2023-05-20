«Страшное ругательство было – «ты Бандера». Людмила Гладкая пообщалась с жителями Донбасса

Сватовское направление – одно из самых сложных на фронте. И самых важных – открывает дорогу на Старобельск, Новоайдар. А это прямой путь в тыл Донбасса, в самое сердце. Туда, куда вывезли детей, стариков, женщин – людей, пытающихся переждать страшное время. Туда, где надеются и ждут тишины, молятся за своих, которые на фронте. Сейчас на Сватовском участке со стороны ВСУ группировка численностью более 80 тысяч человек, снабженная натовским вооружением и техникой.

Это мои отец и мама. Как он рассказывает, в 1943 году форсировали Днепр, Киев брали. За границей – разбитый город. Наши как-то не бомбили, разбомбили англичане, американцы. А мы, кажа, нас гнали, мы не ели ничего. Сухари давали, воды. Тут – раз, маленький городок. Кашу начали им варить. Смотрят: выглядывают дети тут и там. И каждый подходит, дают ему каши. У кого не было, мужчины давали каски, туда кашу насыпали. Жалко детей было, маленьких детей.

Он никогда не рассказывал о войне. И уже на старости лет он рассказывал. Последние месяцы. Он умер 17 февраля, не дожил две недели до дня рождения. Ему бы исполнилось 86 лет. Все время сидит так: домой, хочу. Он сам из Воронежской области. Всегда говорил: мы русские. Мы русские и есть. Родители мои русские, я русская. Паспорт уже ж получила, уже получили с дедушкой паспорта. Мы теперь настоящие русские.

Может, и хорошо, что родители не дожили. Если бы дожили, я не знаю, как бы папа на это все реагировал… Желаем всем мира, чтобы дети все вернулись домой. Чтобы родители не плакали за своими сыновьями, за мужьями, за внуками… Чтобы был мир, только мир… Пускай сначала, может, мир такой не очень, но потом… С Украиной мира пока не будет…