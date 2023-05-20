«Не дай бог что – мы сразу в подвал». Как выживают люди на прифронтовой линии Донбасса?

Сватовское направление – одно из самых сложных на фронте. И самых важных – открывает дорогу на Старобельск, Новоайдар. А это прямой путь в тыл Донбасса, в самое сердце. Туда, куда вывезли детей, стариков, женщин – людей, пытающихся переждать страшное время. Туда, где надеются и ждут тишины, молятся за своих, которые на фронте. Сейчас на Сватовском участке со стороны ВСУ группировка численностью более 80 тысяч человек, снабженная натовским вооружением и техникой. Смотрите специальный репортаж с прифронтовой линии Донбасса.

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Село Веселое. За мной дом, где еще несколько недель назад гуманитарную помощь, собранную через Фонд Талая, Белорусский союз женщин со всей Беларуси, раздали людям. Видимо, вэсэушники отметили на карте скопление телефонов, где находится этот дом. И сюда прилетело. Сейчас раздачи происходят в другом месте. Слава богу, никто не погиб. Однако село Веселое постоянно обкладывают с разных сторон. Сейчас идут особенно активные боевые действия. «Страшное ругательство было – «ты Бандера». Людмила Гладкая пообщалась с жителями Донбасса.