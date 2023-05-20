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«Не дай бог что – мы сразу в подвал». Как выживают люди на прифронтовой линии Донбасса?

20 мая 2023 18:01
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Сватовское направление – одно из самых сложных на фронте. И самых важных – открывает дорогу на Старобельск, Новоайдар. А это прямой путь в тыл Донбасса, в самое сердце. Туда, куда вывезли детей, стариков, женщин – людей, пытающихся переждать страшное время. Туда, где надеются и ждут тишины, молятся за своих, которые на фронте. Сейчас на Сватовском участке со стороны ВСУ группировка численностью более 80 тысяч человек, снабженная натовским вооружением и техникой. 

Смотрите специальный репортаж с прифронтовой линии Донбасса. 

«Не дай бог что – мы сразу в подвал». Как выживают люди на прифронтовой линии Донбасса?-1

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»: 
Село Веселое. За мной дом, где еще несколько недель назад гуманитарную помощь, собранную через Фонд Талая, Белорусский союз женщин со всей Беларуси, раздали людям. Видимо, вэсэушники отметили на карте скопление телефонов, где находится этот дом. И сюда прилетело. Сейчас раздачи происходят в другом месте. Слава богу, никто не погиб. Однако село Веселое постоянно обкладывают с разных сторон. Сейчас идут особенно активные боевые действия. 

«Страшное ругательство было – «ты Бандера». Людмила Гладкая пообщалась с жителями Донбасса. 

«Не дай бог что – мы сразу в подвал». Как выживают люди на прифронтовой линии Донбасса?-4

Вчера тихо-тихо. А потом как лупанули по поселку… Наши их вычисляют, они пульнут и тикать. А куда идти? В гости? Напрасно. Я говорю, что здесь самое безопасное место. 
Подвал? 
Не дай бог что – мы сразу в подвал. 

Во время занятий в школу прилетел натовский снаряд. Что сегодня происходит в поселке Меловатка в ЛНР? 

# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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