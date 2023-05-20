Во время занятий в школу прилетел натовский снаряд. Что сегодня происходит в посёлке Меловатка в ЛНР?
Сватовское направление – одно из самых сложных на фронте. И самых важных – открывает дорогу на Старобельск, Новоайдар. А это прямой путь в тыл Донбасса, в самое сердце. Туда, куда вывезли детей, стариков, женщин – людей, пытающихся переждать страшное время. Туда, где надеются и ждут тишины, молятся за своих, которые на фронте. Сейчас на Сватовском участке со стороны ВСУ группировка численностью более 80 тысяч человек, снабженная натовским вооружением и техникой.
Смотрите специальный репортаж с прифронтовой линии Донбасса.
Вот такая техника стоит вокруг города Сватово на всякий пожарный. Если вдруг будет намечаться прорыв, то техника готова выйти в любую указанную точку и отработать по целям, по противнику.
Приезжаем в населенный пункт Меловатка. Местное население занималось в основном сельским хозяйством. На данный период времени они не могут этим заниматься, так как все поля находятся в зоне соприкосновения.
«Не дай бог что – мы сразу в подвал». Как выживают люди на прифронтовой линии Донбасса?
– Некоторые поля заминированы, некоторые находятся под обстрелом. Соответственно, народ остался без работы. И занимаются сейчас куплей-продажей. Покупают одно за какие-то минимальные деньги или продают свои старые вещи.
– Напоминает 1990-е.
Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Поселок Меловатка, Сватовский район. Еще месяца два назад здесь была школа – вот что осталось. Отсюда доставали умерших людей. Когда прилетел натовский снаряд, здесь занимались дети.
«Страшное ругательство было – «ты Бандера». Людмила Гладкая пообщалась с жителями Донбасса.