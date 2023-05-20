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Во время занятий в школу прилетел натовский снаряд. Что сегодня происходит в посёлке Меловатка в ЛНР?

20 мая 2023 18:02
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Сватовское направление – одно из самых сложных на фронте. И самых важных – открывает дорогу на Старобельск, Новоайдар. А это прямой путь в тыл Донбасса, в самое сердце. Туда, куда вывезли детей, стариков, женщин – людей, пытающихся переждать страшное время. Туда, где надеются и ждут тишины, молятся за своих, которые на фронте. Сейчас на Сватовском участке со стороны ВСУ группировка численностью более 80 тысяч человек, снабженная натовским вооружением и техникой. 

Смотрите специальный репортаж с прифронтовой линии Донбасса. 

Во время занятий в школу прилетел натовский снаряд. Что сегодня происходит в посёлке Меловатка в ЛНР?-1

Вот такая техника стоит вокруг города Сватово на всякий пожарный. Если вдруг будет намечаться прорыв, то техника готова выйти в любую указанную точку и отработать по целям, по противнику. 

Приезжаем в населенный пункт Меловатка. Местное население занималось в основном сельским хозяйством. На данный период времени они не могут этим заниматься, так как все поля находятся в зоне соприкосновения. 

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Во время занятий в школу прилетел натовский снаряд. Что сегодня происходит в посёлке Меловатка в ЛНР?-4

– Некоторые поля заминированы, некоторые находятся под обстрелом. Соответственно, народ остался без работы. И занимаются сейчас куплей-продажей. Покупают одно за какие-то минимальные деньги или продают свои старые вещи. 
– Напоминает 1990-е. 

Во время занятий в школу прилетел натовский снаряд. Что сегодня происходит в посёлке Меловатка в ЛНР?-7

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»: 
Поселок Меловатка, Сватовский район. Еще месяца два назад здесь была школа – вот что осталось. Отсюда доставали умерших людей. Когда прилетел натовский снаряд, здесь занимались дети.  

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# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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