Военный аналитик объяснил, чем присяга в этом году в Беларуси отличается от прошлых

Новости Беларуси. Текст военной присяги не велик по объему. Однако в каждом слове этой торжественной клятвы заложен глубокий смысл, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачитывая ее, каждый военнослужащий четко понимает: он принял на себя обязанность в случае необходимости с оружием в руках защищать главные ценности суверенной и независимой Беларуси – мир, спокойствие и стабильность. Это долг каждого мужчины.

Игорь Чибисов, военный аналитик:

Это не обычный период в плане принятия присяги в связи со сложившейся военно-политической обстановкой вокруг нашей Республики Беларусь. Первое, конечно, самое тяжело и самое грустное, то, что мы знаем, идет в Украине специальная военная операция. Также мы знаем, что Польша и страны Прибалтики заточены… Я бы сказал так, основная их задача в Республике Беларусь – поработить. Поэтому надо отдать им должное, что у них хватило мужества пойти служить в Вооруженные Силы. Чтобы быть в любой момент готовыми к защите нашей Родины. Хотел бы отметить такой момент: если раздастся не учебно-боевая тревога, а боевая тревога, то наши военнослужащие пойдут выполнять поставленную задачу по защите нашей Родины и нашего Отечества.