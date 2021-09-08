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«Страшно не было». Машинист с почти 40-летним стажем – о первых выездах на линию

08 сентября 2021 18:28
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Новости Беларуси. Продолжаем знакомить с лауреатами конкурса «Минчанин года». Всего в списке 13 человек. Это представители разных профессий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе и машинист-инструктор локомотивных бригад Минского метрополитена с 38-летним стажем Василий Заец.

Подробности в репортаже Алеси Ивановой.

«Страшно не было». Машинист с почти 40-летним стажем – о первых выездах на линию-1

Профессиональный путь Василия Васильевича начался в далеком 1983-м. Именно тогда в столице был объявлен набор машинистов в Минский метрополитен, который только готовили к открытию. Семимесячные курсы в Киевской дорожно-технической школе, стажировка в ленинградской подземке и вот тот самый день, 29 июня 1984 года, когда первые «подземные летчики» выехали на линию.

«Страшно не было». Машинист с почти 40-летним стажем – о первых выездах на линию-4

И Василий Заец в кабине одного из первых поездов.

«Страшно не было». Машинист с почти 40-летним стажем – о первых выездах на линию-7

Василий Заец, машинист-инструктор Минского метрополитена:
Страшно не было, так как я работал на железной дороге. Мне как-то более-менее было все привычно: кабина управления, пульт управления, но волнение, конечно, было. Без этого не бывает.

Подробности в видеоматериале.

# Профессии # общество # Андрей Дроб # Алеся Иванова # Фотофакт

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