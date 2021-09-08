На месте стройки заложили капсулу времени. В Минске появится новое здание Центра электронных услуг

Новости Беларуси. Капсулу времени заложили в честь начала строительства нового здания Центра электронных услуг в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офис возведут на пересечении улиц Домбровской и Притыцкого. Граждане и предприниматели смогут получить здесь не только необходимые консультации, но и электронные услуги. По словам директора Центра, необходимость в строительстве нового здания у предприятия назрела давно. Коллектив, который во время создания Центра в далеком 2012 году был представлен четырьмя сотрудниками, вырос в 40 раз. Рост произошел не только количественный, но и качественный: команду знают как в Беларуси, так и за ее пределами.

Роман Градусов, директор Национального центра электронных услуг:

Всегда важно, когда жизнь людей становится проще, удобнее. Наше предприятие как раз предназначено, основной целью его является снижение социальной нагрузки как на гражданина, так и снижение коммуникативных взаимоотношений, которые происходят между гражданином и госорганом в период обращения по тем или иным вопросам.