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На месте стройки заложили капсулу времени. В Минске появится новое здание Центра электронных услуг

08 сентября 2021 18:05
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Новости Беларуси. Капсулу времени  заложили  в честь начала строительства нового здания Центра электронных услуг в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На месте стройки заложили капсулу времени. В Минске появится новое здание Центра электронных услуг-1

Офис возведут на пересечении улиц Домбровской и Притыцкого. Граждане и предприниматели смогут получить здесь не только необходимые консультации, но и электронные услуги. По словам директора Центра, необходимость в строительстве нового здания у предприятия назрела давно. Коллектив, который во время создания Центра в далеком 2012 году был представлен четырьмя сотрудниками, вырос в 40 раз. Рост произошел не только количественный, но и качественный: команду знают как в Беларуси, так и за ее пределами.

На месте стройки заложили капсулу времени. В Минске появится новое здание Центра электронных услуг-4

Роман Градусов, директор Национального центра электронных услуг:
Всегда важно, когда жизнь людей становится проще, удобнее. Наше предприятие как раз предназначено, основной целью его является снижение социальной нагрузки как на гражданина, так и снижение коммуникативных взаимоотношений, которые происходят между гражданином и госорганом в период обращения по тем или иным вопросам.

На месте стройки заложили капсулу времени. В Минске появится новое здание Центра электронных услуг-7

В новом здании будут все условия для того, чтобы воплощать в жизнь самые передовые идеи в области информатизации на благо страны и ее граждан. Центр электронных услуг учрежден в ноябре 2011 года и в 2021 году отметит 10-летие.

# Строительство # общество # Роман Градусов # Фотофакт

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