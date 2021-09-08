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К 800-летию со дня рождения Александра Невского. В Минске презентовали почтовый проект «Архитектура Беларуси. Православные храмы»

08 сентября 2021 18:15
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Новости Беларуси. Патриарший Экзарх и министр связи и информатизации приняли участие в церемонии гашения почтового конверта и марки «Архитектура Беларуси. Православные храмы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского. В Минске презентовали почтовый проект «Архитектура Беларуси. Православные храмы»-1

В день выпуска почтового блока в Минском епархиальном управлении состоялась его презентация и церемония гашения на конверте первого дня. Почтовым блоком принято называть особый вид издания художественных марок с дополнительными полями, на которых более широко раскрывается тема выпуска.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского. В Минске презентовали почтовый проект «Архитектура Беларуси. Православные храмы»-4

В центре – марка с изображением Александро-Невского храма, который был освящен более 120 лет назад. Он является одним из немногих архитектурных объектов Минска, который сохранился до наших дней практически в первоначальном виде.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского. В Минске презентовали почтовый проект «Архитектура Беларуси. Православные храмы»-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Это важно для нас, потому что то, что будет запечатлено на продукции в виде марок и почтовых блоков, все это разойдется по территории нашей страны и вместе с тем за рубеж уйдет. И люди будут интересоваться, что изображено.

Этот проект приурочен к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Тираж блока составляет 7 000 экземпляров.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Константин Шульган # Фотофакт

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