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Анатолий Глаз: Европейский союз с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультации по проблематике миграции

08 сентября 2021 17:53
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Новости Беларуси. Белорусская сторона представила конкретные статистические данные, которые позволяют оценить усилия наших военных в том числе и с точки зрения борьбы с нелегальной миграцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сожалению, аналогичной открытости со стороны наших партнеров и в этом вопросе не наблюдается.

Анатолий Глаз: Европейский союз с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультации по проблематике миграции-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Еще раз напомню, что именно Европейский союз еще в прошлом году первым прекратил сотрудничество с Беларусью по вопросам миграции и трансграничного сотрудничества. Именно Европейский союз с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультации по проблематике миграции. Так кто на самом деле политизирует вопросы миграции, разбрасывается ультиматумами, вводя санкции и обуславливая политическими требованиями возобновление полноценного сотрудничества, в том числе по вопросам границы? Ответ на этот вопрос очевиден, я думаю.

Еще раз повторю то, что мы говорили уже неоднократно. Беларусь готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Европейским союзом по данной проблематике. Границы для нас – всегда линия сотрудничества, а не разногласий.

Анатолий Глаз: Европейский союз с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультации по проблематике миграции-4

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# Беженцы # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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