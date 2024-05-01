Страшная судьба Борисова – как без снарядов и гранат обороняли город от фашистов?
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Около 3 миллионов погибших, более 12 тысяч сожженных деревень. Только в Минской области размещалось 8 дулагов и 7 шталагов. Жители городов региона отважно боролись против врага. Например, Борисов. Он один из первых в современной белорусской истории удостоился вымпела за мужество и стойкость в годы войны. Какой ценой досталась высокая награда? Рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Борисов – один из древнейших городов Беларуси. Был основан в 1102 году. Благодаря географическому положению уже в XIII веке населенный пункт вошел в число известных торгово-ремесленных центров. Борисовщина – край трудолюбивых людей, живописной природы и богатой истории. Пережил 3 войны. 1812 год – армия Наполеона. 1918-й – гражданская война. Даже после крупных сражений город продолжал развиваться. 1941 год – началась Великая Отечественная война. Тысячи погибших, десятки сожженных деревень, концлагеря и оккупация. Такая вот страшная судьба Борисова, через который идет самый короткий путь на Москву.
Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:
Общеизвестная дата – 22 июня в 1941 году Германия завязывает войну с Советским Союзом. Главная цель Гитлера была за 40 дней дойти до Москвы. А волей судьбы город Борисов всегда на короткой дороге к Москве. Поэтому в этом направлении группа армий «Центр» выдвигалась очень быстро. Им хватило 4 дня, независимо от того, что Брестская крепость держалась 32 дня. Но вот эти люди выполняли свою миссию, чтобы дойти до Москвы и оборона города во всю уже шла 26 июня.
Первое сражение с фашистской армией встретили курсанты Борисовского танково-технического училища. Учебные танки, отсутствие снарядов и гранат – с таким арсеналом у молодых бойцов не было шансов. Помогали коктейли Молотова. Удалось остановить несколько десятков немецких танков. После боя из 500 курсантов осталось лишь 240.
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Даже с подоспевшей помощью ситуация в корне не поменялась. Линия фронта растянулась на 60 километров. Уже 1 июля 1941 года немцы захватили правобережную часть города, спустя сутки – левую. Город оказался полностью под оккупацией.