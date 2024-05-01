Более 5 тысяч человек почтили память героев у мемориала «Прорыв» в Ушачах

Живой урок истории для молодого поколения. Сегодня, 1 мая, около пяти тысяч человек принимают участие в патриотической акции «Прорыв Победы» в Ушачах. 80 лет назад партизанам удалось прорвать вражескую блокаду Полоцко-Лепельской зоны. Весной 1944-го народные мстители предприняли отчаянную попытку разорвать огненное кольцо оккупантов ценой собственных жизней. Это была крупнейшая операция, которая приблизила окончание самой кровопролитной войны XX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Александра Ходюкова, корреспондент:

С первых дней Великой Отечественной войны в Ушачском районе действовали партизанские отряды. Свободная от врага территория объединила около 1 200 населенных пунктов. Здесь работали школы, типографии, местные артисты ставили спектакли. Но весной 1944-го к границам зоны, которую контролировали народные мстители, было стянуто более 60 тысяч немецких солдат.

Мемориальный комплекс «Прорыв» – один из символов стойкости и патриотизма. Традиционно в первые дни победного мая сюда приезжают благодарные потомки. На знаковом для всей Беларуси месте встречаются представители разных поколений. Сегодня патриотическая акция собрала около пяти тысяч человек. С миссией поклониться героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, прибыли делегации из Витебской, Псковской и Смоленских областей. К братской могиле, где покоится около полутысячи партизан и воинов Красной армии, отдавших жизни при прорыве вражеской блокады, возложили цветы и венки.

Сегодня над «Прорывом» мирное небо и молодое поколение принимает эстафету памяти о событиях, что хранит эта земля. В «капсулу времени» жители северного региона заложили флеш-карту с видеообращением потомкам.