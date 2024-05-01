Более 5 тысяч человек почтили память героев у мемориала «Прорыв» в Ушачах
Живой урок истории для молодого поколения. Сегодня, 1 мая, около пяти тысяч человек принимают участие в патриотической акции «Прорыв Победы» в Ушачах. 80 лет назад партизанам удалось прорвать вражескую блокаду Полоцко-Лепельской зоны. Весной 1944-го народные мстители предприняли отчаянную попытку разорвать огненное кольцо оккупантов ценой собственных жизней. Это была крупнейшая операция, которая приблизила окончание самой кровопролитной войны XX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в репортаже Александры Ходюковой.
Александра Ходюкова, корреспондент:
С первых дней Великой Отечественной войны в Ушачском районе действовали партизанские отряды. Свободная от врага территория объединила около 1 200 населенных пунктов. Здесь работали школы, типографии, местные артисты ставили спектакли. Но весной 1944-го к границам зоны, которую контролировали народные мстители, было стянуто более 60 тысяч немецких солдат.
Мемориальный комплекс «Прорыв» – один из символов стойкости и патриотизма. Традиционно в первые дни победного мая сюда приезжают благодарные потомки. На знаковом для всей Беларуси месте встречаются представители разных поколений. Сегодня патриотическая акция собрала около пяти тысяч человек. С миссией поклониться героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, прибыли делегации из Витебской, Псковской и Смоленских областей. К братской могиле, где покоится около полутысячи партизан и воинов Красной армии, отдавших жизни при прорыве вражеской блокады, возложили цветы и венки.
Сегодня над «Прорывом» мирное небо и молодое поколение принимает эстафету памяти о событиях, что хранит эта земля. В «капсулу времени» жители северного региона заложили флеш-карту с видеообращением потомкам.
Владимир Андрейченко, почетный гражданин Ушачского района:
Время сейчас очень непростое, мы видим, что нацизм, фашистская идеология вновь поднимают голову. И, конечно же, на сегодня нам важно противопоставить свои взгляды вот этой нацистской идеологии. Вокруг границ Республики Беларусь идут масштабные натовские учения, накачивается вооружением страны Балтии, Польша, идет информационная война против Республики Беларусь, экономическая, санкционная политика. И конечно важно, чтобы мы на сегодня объединили свои усилия и сохранили вот то единство, которые есть сегодня у белорусского народа.
Подробнее в видео.