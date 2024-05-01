Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

Белорусов должно быть больше.

В семье моих родителей было трое детей, у родителей моей супруги – трое детей, в нашей семье тоже трое детей. Как помочь тем, кто мечтает о материнстве?

Это замечательно, что мы помогли в этой стране родиться таким гражданам. Маленькие белорусы – когда размер имеет значение.

Порой они куда более выносливы, чем мы.

Вот это шестое чувство – понимание языка новорожденного ребенка – очень сильно помогает. И в чем секрет простого человеческого счастья?

Счастье все-таки в детях.