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Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

01 мая 2024 18:13
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Белорусов должно быть больше.

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-1

В семье моих родителей было трое детей, у родителей моей супруги – трое детей, в нашей семье тоже трое детей.

Как помочь тем, кто мечтает о материнстве?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-4

Это замечательно, что мы помогли в этой стране родиться таким гражданам.

Маленькие белорусы – когда размер имеет значение.

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-7

Порой они куда более выносливы, чем мы.

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-10

Вот это шестое чувство – понимание языка новорожденного ребенка – очень сильно помогает.

И в чем секрет простого человеческого счастья?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-13

Счастье все-таки в детях.

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»-16

«Со знаком качеСТВа» – смотрите 2 мая в 19:00 на СТВ.

# Рождаемость в Беларуси # общество

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