Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

Белорусов должно быть больше.
Белорусов должно быть больше.
В семье моих родителей было трое детей, у родителей моей супруги – трое детей, в нашей семье тоже трое детей.
Как помочь тем, кто мечтает о материнстве?
Это замечательно, что мы помогли в этой стране родиться таким гражданам.
Маленькие белорусы – когда размер имеет значение.
Порой они куда более выносливы, чем мы.
Вот это шестое чувство – понимание языка новорожденного ребенка – очень сильно помогает.
И в чем секрет простого человеческого счастья?
Счастье все-таки в детях.
«Со знаком качеСТВа» – смотрите 2 мая в 19:00 на СТВ.