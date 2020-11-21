«Страну никогда не предадим и никогда не продадим». Что говорят белорусы на акциях в поддержку мира и безопасности?

Новости Беларуси. По всей стране в больших и малых городах 21 ноября прошли традиционные акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабными событиями нынешней субботы стал автомобильный пробег и концерт авторской песни в Центральном Доме офицеров. О белорусах, которые не в силах молчать, в репортаже Вероники Кудринецкой.

Одна страна – одна история. Сотни белорусских автолюбителей из разных уголков Синеокой стали частью уже традиционного масштабного автопробега «За единую Беларусь!» Обязательный атрибут акции – машина и государственная символика. Но если четырехколесного нет – не беда, тут с радостью брали попутчиков. «Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?

Люди разных возрастов и профессий – все держат курс на Жировичи, духовную столицу страны. 200 километров туда и обратно с короткими остановками в Дзержинске, Столбцах, Несвиже и Слониме, чтобы могли присоединиться единомышленники.

Последние приготовления и в дорогу. Магистрали раскрашиваются в красно-зеленые цвета. Символично, что автопробег совпал с православным праздником – Днем архангела Михаила. Днем, когда тысячам неравнодушных сердец так нужна вера в светлое будущее.

200 километров в пути, и колонна на месте. Участники автопробега высаживают молодые деревья как символ любви и заботы о своей земле. Автомарафон собрал уже тысячи километров и не меньше сердец белорусов, которые точно знают, зачем поднимают над головой национальный флаг.

В это же время в Центральном Доме офицеров бились в такт сердца таких же белорусов, для которых слова о патриотизме и верности родине наполнены особым смыслом.

Наталья Ембулаева:

Я горжусь нашим Президентом. У нас много образованных и благодарных людей. И мы нашу страну никогда не предадим и никогда не продадим. Мы надежны как Брестская крепость, и все у нас будет хорошо. Там прошёл концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», который тепло встречали зрители. Музыкальное торжество стало финальным аккордом масштабной акции «За единую Беларусь!» Участие в концерте мог принять любой желающий. «Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров

Чтобы мы объединялись, чтобы мы, патриоты нашей страны, чувствовали эту поддержку, чувствовали любовь друг от друга. Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. Всех исполнителей объединила общая нить – любовь к родной Беларуси и желание с уверенностью смотреть в будущее. Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»