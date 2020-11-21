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«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?

21 ноября 2020 11:46
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Новости Беларуси. Одна страна – одна история. Утром 21 ноября сотни автолюбителей стартовали из разных уголков страны, чтобы стать частью масштабного автопробега «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?-1

Обязательный атрибут акции – машина и государственная символика. Но если четырехколесного нет – не беда, тут с радостью берут попутчиков.

«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?-3

Анастасия Ковалевская, участница автопробега:
На автопробег мы приезжаем с хорошим настроением всегда, чтобы пообщаться с единомышленниками, с друзьями. Мы приобрели очень много друзей, общаемся в социальных сетях, списываемся. Когда приезжаем на старт, тоже обмениваемся впечатлениями о предыдущих поездках.

«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?-5

Светлана Баты, участница автопробега:
Мы начали участвовать еще с Бреста и вот до сих пор продолжаем, участвуем в каждом автопробеге.

«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?-7

Алексей Свинобаев, участник автопробега:
Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся, чтобы только поехать.

«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?-9

Валерий Курилов, участник автопробега:
Я за единую, спокойную Беларусь. Я хочу, чтобы мы жили счастливо. Вместе с нашими детьми и внуками.

«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?-11

400 километров они будут ехать по главным магистралям страны, с остановками в Дзержинске, Столбцах, Несвиже и Слониме. С одним посланием – за единство.

А вот финальной точкой станет место, где слова о патриотизме и верности Родине наполнены особым смыслом – Жировичский монастырь.

# Государственная социальная политика

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