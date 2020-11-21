«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?

Новости Беларуси. Одна страна – одна история. Утром 21 ноября сотни автолюбителей стартовали из разных уголков страны, чтобы стать частью масштабного автопробега «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обязательный атрибут акции – машина и государственная символика. Но если четырехколесного нет – не беда, тут с радостью берут попутчиков.

Анастасия Ковалевская, участница автопробега: На автопробег мы приезжаем с хорошим настроением всегда, чтобы пообщаться с единомышленниками, с друзьями. Мы приобрели очень много друзей, общаемся в социальных сетях, списываемся. Когда приезжаем на старт, тоже обмениваемся впечатлениями о предыдущих поездках.

Светлана Баты, участница автопробега: Мы начали участвовать еще с Бреста и вот до сих пор продолжаем, участвуем в каждом автопробеге.

Алексей Свинобаев, участник автопробега: Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся, чтобы только поехать.

Валерий Курилов, участник автопробега: Я за единую, спокойную Беларусь. Я хочу, чтобы мы жили счастливо. Вместе с нашими детьми и внуками.

400 километров они будут ехать по главным магистралям страны, с остановками в Дзержинске, Столбцах, Несвиже и Слониме. С одним посланием – за единство.

А вот финальной точкой станет место, где слова о патриотизме и верности Родине наполнены особым смыслом – Жировичский монастырь.