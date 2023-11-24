Белорус в свои 75 делает шедевры из глины. Такой керамической посуды вы ещё не видели

В объективе волшебник из Фаниполя. Свой дом он построил сам и еще 50 срубил людям! Мастер – золотые руки освоил с десяток профессий: столяр, плотник, слесарь, облицовщик, плиточник, мозаичист, учитель трудов. Резные шедевры в доме говорят сами за себя.

Николай Руденков, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Называется квасник, потому что когда наливали воду и шли в поле работать, за ручку берутся, она прогревается. Сюда можно налить немного воды и поставить цветочки, которые растут, живые. Они будут свисать, а сюда поставить большие цветы.

В свои 75 Николай Михайлович, как вечный студент. Шесть лет назад нашел новую музу и «женился» на керамике! Супруга не ревнует – поддерживает во всем. Вдохновился на выставке «Млын» так, что построил мастерскую, муфельную печь и покорил своим стилем Союз ремесленников. Теперь колдует так, что за гляками выстраивается очередь.

Николай Руденков:

Суть обварной керамики состоит в том, что она обваривается полностью снаружи. Закрывают все поры, чтобы не поступала туда вода. И мне не надо ни воском, ни маслом подсолнечным обрабатывать. То есть уже готовый продукт. Опускаю в болтушку – мука ржаная сеяная, мука ржаная грубого помола, рисовая мука и овсяная мука. Литр молока либо литр кефира, яйцо куриное. В печку – обжигается. Она становится беленькая. Буквально на одну секунду: опустил – поднял.