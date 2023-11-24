Прямой эфир

Центр индонезийского языка и культуры открыли в МГЛУ – побывали там

24 ноября 2023 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Индонезия – родина пряностей и островов! Экзотическая страна контрастов, в которой большие сверкающие небоскребы соседствуют с бедными деревушками. Белорусские студенты с огромным интересом изучают культуру Индонезии. К 30-летию дипломатических отношений в Минском государственном лингвистическом университете появился мост для взаимопонимания двух стран.

Центр индонезийского языка и культуры открыли в МГЛУ – побывали там-1

Павел Леонтьев, декан факультета английского языка МГЛУ:
Центр индонезийского языка и культуры был торжественно открыт сравнительно недавно, 14 ноября. Два года назад наш университет и университет Ветеран в Джокьякарте заключили соглашение. И уже два года у нас идут занятия индонезийского языка для наших студентов и русского языка – для студентов из Индонезии. Обучение индонезийскому языку прошли больше 20 студентов нашего университета, ведет носитель языка.

Подробности в видеоматериале.

# Беларусь-Индонезия # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт
24 ноября 2023 08:22

Паштет с тунцом и авокадо – вкусный и полезный вариант завтрака. Рассказываем рецепт

В Беларуси ожидается усиление ветра
24 ноября 2023 08:19

В Беларуси ожидается усиление ветра

Обязательную аккредитацию в области физкультуры и спорта нужно получить до 1 января. Что это значит и куда обращаться?
24 ноября 2023 07:40

Обязательную аккредитацию в области физкультуры и спорта нужно получить до 1 января. Что это значит и куда обращаться?