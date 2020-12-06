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Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?

06 декабря 2020 17:03
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Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого.

Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?-1

Работы аспиранта кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского медицинского университета Андрея Савостина не раз получали высокую оценку коллег-специалистов. В 2019 году его проект дошел до финала конкурса «100 идей для Беларуси». Молодой ученый ищет передовые подходы в лечении хронических заболеваний позвоночника. В 2020 году стал стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Уверен, что его наработки полностью соответствуют философии развития белорусской медицины, которую он лично слышал на V Всебелорусском народном собрании в 2016 году. Гомельский невролог был в числе делегатов.

Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?-4

Андрей Савостин, аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского государственного медицинского университета:
Это очень ответственно, потому что мы собираемся с руководящей властью, которая была избрана нами, и мы выбираем стратегию развития страны на будущую пятилетку. Каждый день мы видим как реализуются практически все цели стратегии развития. Это и поддержка медицины. Особенно сейчас мы видим, как в это тяжелое время поддерживаются работники здравоохранения: это и развитие науки, и поддержка молодежной политики. Я как аспирант кафедры занимаюсь исследованиями и благодаря поддержке государства могу получать гранты на исследования, могу получать поддержку.

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Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?-7

В споре рождается истина. Диалоговые площадки оказались настолько эффективны, что их работу продлили и в декабре. В итоге от каждого региона сформируют пакеты предложений для подготовки Всебелорусского народного собрания. Дополнят их обращения граждан в общественные приемные. Здесь и выслушают, и разъяснят, и помогут решить насущные вопросы.

Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?-10

Скажите, пожалуйста, возможности страхования работников на случай их работы с COVID-инфекцией. Как может помочь профсоюз? 
На сегодня профсоюзному комитету дано право страховать работников.

Тема этой общественной приемной актуальна как никогда – здравоохранение. Светлана Сорока, врач-реабилитолог первой детской поликлиники, с коллегами работает с COVID-пациентами. Считает, что выдавать материальную помощь медикам, которые перенесли коронавирус, – это очень разумный шаг от профсоюзов. Такая поддержка в пандемию необходима.

Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?-13

Светлана Сорока, врач-реабилитолог детской поликлиники № 1 Гродно:
Я уточняла вопрос по поводу санаторно-курортного оздоровления медицинских работников, которые перенесли очень тяжелую форму коронавирусной инфекции.

Такое общение помогает специалистам составить картину, чем сегодня живут медики. Поступает и немало предложений по совершенствованию системы белорусского здравоохранения.

Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?-16

Владислав Голяк, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Очень сегодня остро обсуждается вопрос высоких технологий. Они дорогостоящие, очень дорогостоящие – это и операции на сердце, и ряд других, та же трансплантология – они очень дорогие. И вопрос обсуждался, что все-таки, наверное, надо где-то искать механизмы дополнительных средств.

Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?-19

Галина Буро, корреспондент:
Общественные приемные будут работать до конца декабря. Информация размещена на сайтах исполнительных комитетов и общественных организаций. Высказать свои предложения можно придя лично на прием к специалисту или по телефону. Можно и отправить электронное письмо.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Андрей Савостин # Светлана Сорока # Владислав Голяк # Галина Буро # Фотофакт

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