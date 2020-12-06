Страхование на случай коронавируса. С какими вопросами медики обращаются в общественные приёмные?

Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого.

Работы аспиранта кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского медицинского университета Андрея Савостина не раз получали высокую оценку коллег-специалистов. В 2019 году его проект дошел до финала конкурса «100 идей для Беларуси». Молодой ученый ищет передовые подходы в лечении хронических заболеваний позвоночника. В 2020 году стал стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Уверен, что его наработки полностью соответствуют философии развития белорусской медицины, которую он лично слышал на V Всебелорусском народном собрании в 2016 году. Гомельский невролог был в числе делегатов.

В споре рождается истина. Диалоговые площадки оказались настолько эффективны, что их работу продлили и в декабре. В итоге от каждого региона сформируют пакеты предложений для подготовки Всебелорусского народного собрания. Дополнят их обращения граждан в общественные приемные. Здесь и выслушают, и разъяснят, и помогут решить насущные вопросы.

– Скажите, пожалуйста, возможности страхования работников на случай их работы с COVID-инфекцией. Как может помочь профсоюз?

– На сегодня профсоюзному комитету дано право страховать работников. Тема этой общественной приемной актуальна как никогда – здравоохранение. Светлана Сорока, врач-реабилитолог первой детской поликлиники, с коллегами работает с COVID-пациентами. Считает, что выдавать материальную помощь медикам, которые перенесли коронавирус, – это очень разумный шаг от профсоюзов. Такая поддержка в пандемию необходима.

Светлана Сорока, врач-реабилитолог детской поликлиники № 1 Гродно:

Я уточняла вопрос по поводу санаторно-курортного оздоровления медицинских работников, которые перенесли очень тяжелую форму коронавирусной инфекции. Такое общение помогает специалистам составить картину, чем сегодня живут медики. Поступает и немало предложений по совершенствованию системы белорусского здравоохранения.