Прямой эфир

Виктор Чайчиц: наше законодательство далеко не худшее в мире

04 ноября 2020 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь белорусы могут обсудить все волнующие вопросы: от повседневных и бытовых до общественно-политических. И именно они лягут в основу общенационального диалога во время Всебелорусского народного собрания.

Пакет предложений подготовил Центральный регион. Анастасия Ярощик-Корниенко подробнее.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции

Встречу в Миноблисполкоме участники назвали экспертным штурмом. Предложений поступило немало – только письменных больше трех сотен. Но прежде, чем внести законодательное изменение, уверяют: надо 100 раз примерить. Ведь основа создана, и нормативное ноу-хау должно придать тонус, но никак не навредить.

«Мы хотим услышать всех». Диалоговые площадки стартовали в Минской области

Виктор Чайчиц: наше законодательство далеко не худшее в мире-1

Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Надо, чтобы по этим всем предложениям, которые сейчас от людей поступают, очень серьезно, без всякой спешки проработали профессионалы. Согласитесь, что наше законодательство далеко не худшее, чем во всем мире, оно на сегодня позволяет человеку развиваться, трудиться, достойно работать и получать достойную заработную плату. Надо так все эти предложения рассмотреть, чтобы не было нарушений, в том числе действующей Конституции и международных каких-то норм права. Я считаю, что впереди нас ждет огромная работа.

# Конституция # общество # Виктор Чайчиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста
04 ноября 2020 17:25

Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста

«Чтобы мечта ребёнка по возможности сбылась». В Беларуси 10 декабря стартует новогодняя акция «Наши дети»
04 ноября 2020 17:10

«Чтобы мечта ребёнка по возможности сбылась». В Беларуси 10 декабря стартует новогодняя акция «Наши дети»

В Октябрьском районе Минска две 13-летние девочки разрисовали стену
04 ноября 2020 17:01

В Октябрьском районе Минска две 13-летние девочки разрисовали стену