Виктор Чайчиц: наше законодательство далеко не худшее в мире

Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь белорусы могут обсудить все волнующие вопросы: от повседневных и бытовых до общественно-политических. И именно они лягут в основу общенационального диалога во время Всебелорусского народного собрания.

Пакет предложений подготовил Центральный регион. Анастасия Ярощик-Корниенко подробнее.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции

Встречу в Миноблисполкоме участники назвали экспертным штурмом. Предложений поступило немало – только письменных больше трех сотен. Но прежде, чем внести законодательное изменение, уверяют: надо 100 раз примерить. Ведь основа создана, и нормативное ноу-хау должно придать тонус, но никак не навредить.

«Мы хотим услышать всех». Диалоговые площадки стартовали в Минской области