«Стабильность и законодательства, и правил игры». Белорусский бизнесмен высказался об эффективности диалоговых площадок

Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Важный посыл, который не раз повторял Президент – все будет так, как решит белорусский народ. Потому подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого. Как вариант – собраться за столом переговоров. Диалоговые площадки продолжают работать по всей Беларуси. На повестке дня – законы страны и жизнь общества, а участником может стать каждый, вне зависимости от профессии, политических взглядов и социального статуса. Главное – конструктивные идеи.

Дмитрий Макарук выступил в роли модератора на диалоговой площадке по экономике в Брестской области. В отрасли человек авторитетный. Возглавляет Брестский научно-технологический парк, который признают лучшим среди всех региональных. Здесь за любой инновационный бизнес – сельское хозяйство, питание, медицина. 70 резидентов. Экспорт услуг по 2019 году составил 7 миллионов долларов. Технопарк к концу 2021-го увеличит свои площади в 2,5 раза. Из четырех этажей старого здания завода сделают восемь. Офисы будут в формате open space (то есть открытого пространства). Хоть стройка в разгаре, места на трех этажах уже забронированы резидентами.

Дмитрий Макарук, директор Брестского технологического парка:

В принципе стараемся делать по подходу, который общемировой – чтобы все-таки это центр притяжения был не только для инновационных организаций, но и для творческих проектов.