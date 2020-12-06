Ветеран труда высказался о Telegram-каналах: «Я смотрю и по своим внукам. Потому что им много голову задурманили»

Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого.

В Минске на диалоговую площадку в Купаловский театр пригласили умудренных опытом людей. Кто как не они поделится мнением, что надо улучшить в социальной сфере.

Анатолий Кривчик, председатель Совета ветеранов Октябрьского района Минска:

Я смотрю и по своим внукам. Потому что им много голову задурманили эти все Telegram-каналы, пришлось много с ними говорить. Вы можете каждый свое мнение иметь, но вы в одну точку не упирайтесь. Вы, пожалуйста, смотрите другое. Я не приемлю точку зрения, допустим, Euronews или многих российских каналов, но я смотрю все. И свой вывод делаю.

Обсуждали многое – пенсии, медицину, цены на лекарства, труд социальных работников и все аспекты государственной поддержки.