Ветеран труда высказался о Telegram-каналах: «Я смотрю и по своим внукам. Потому что им много голову задурманили»

Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого.
Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого.
В Минске на диалоговую площадку в Купаловский театр пригласили умудренных опытом людей. Кто как не они поделится мнением, что надо улучшить в социальной сфере.
Анатолий Кривчик, председатель Совета ветеранов Октябрьского района Минска:
Я смотрю и по своим внукам. Потому что им много голову задурманили эти все Telegram-каналы, пришлось много с ними говорить. Вы можете каждый свое мнение иметь, но вы в одну точку не упирайтесь. Вы, пожалуйста, смотрите другое. Я не приемлю точку зрения, допустим, Euronews или многих российских каналов, но я смотрю все. И свой вывод делаю.
Обсуждали многое – пенсии, медицину, цены на лекарства, труд социальных работников и все аспекты государственной поддержки.
Валентина Некрашевич, жительница Минска:
Хотелось бы тоже, чтобы они как-то, как на мой взгляд, лекарства, чтобы тоже учитывали возрастной ценз. Потому что есть те, которыми мы пользуемся ежедневно, чтобы на них как-то цены были урегулированы.
Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты:
Обратную связь получить, услышать, что же пожилые люди хотели бы изменить, что улучшить в тех мерах, которые принимаются социальной службой. Социальное общество строится именно на основе диалога молодого и старшего поколений.
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