Что волнует белорусов? 5 мнений о подготовке к Всебелорусскому народному собранию
Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого. Рассмотрят все точки зрения, взвесят «за» и «против». Но, помимо законодательного фундамента, в основу подготовки Всебелорусского народного собрания лягут и самые насущные темы.
Сегодня меня волнует увеличение выплат женщинам, находящимся в декретном отпуске. Для меня это сейчас актуально. И, конечно же, зарплаты в целом по стране.
Я активный автолюбитель, меня сейчас очень интересует проблема дорожного налога, потому что у меня много знакомых, которые просто не проходили техосмотр в течение буквально двух лет, чтобы просто не уплачивать этот налог.
Хотелось бы узнать про какие-то планы, проекты, касающиеся льготного кредитования или кредитования для молодых семей.
Люди тратят свои силы, свое время на пустую бессмысленную вражду. Здесь, видите, власть повернулась лицом, сказала: давайте будем обсуждать, вносить. Чего ходить, чего кричать, чего ломать? Смысл в этом? Ломать не строить. Я вообще считаю, когда в стране сильный хозяин – это хорошо.
Для меня самое главное – это мир и спокойствие. Я мама двоих детей. Для меня очень важно то, что утром мои дети могут спокойно идти в школу, днем идти на музыкальные какие-то занятия, вечером идти на танцы, на спортивные секции. И что мое сердце спокойно, что они в безопасности.
Как только будет озвучена дата проведения VI Всебелорусского народного собрания, в трудовых коллективах по всей стране начнется выдвижение делегатов. В прошлый раз во Дворец Республики их прибыло 2,5 тысячи, плюс зарубежные гости. Это, безусловно, самое ожидаемое событие в Беларуси на фоне непростой ситуации. На кону мир, а впереди пять новых лет – самое время посовещаться.
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