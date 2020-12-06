Что волнует белорусов? 5 мнений о подготовке к Всебелорусскому народному собранию

Новости Беларуси. Страна готовится к VI Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка идет уже с осени – важно услышать мнение каждого. Рассмотрят все точки зрения, взвесят «за» и «против». Но, помимо законодательного фундамента, в основу подготовки Всебелорусского народного собрания лягут и самые насущные темы.

Сегодня меня волнует увеличение выплат женщинам, находящимся в декретном отпуске. Для меня это сейчас актуально. И, конечно же, зарплаты в целом по стране.

Я активный автолюбитель, меня сейчас очень интересует проблема дорожного налога, потому что у меня много знакомых, которые просто не проходили техосмотр в течение буквально двух лет, чтобы просто не уплачивать этот налог.

Хотелось бы узнать про какие-то планы, проекты, касающиеся льготного кредитования или кредитования для молодых семей.

Люди тратят свои силы, свое время на пустую бессмысленную вражду. Здесь, видите, власть повернулась лицом, сказала: давайте будем обсуждать, вносить. Чего ходить, чего кричать, чего ломать? Смысл в этом? Ломать не строить. Я вообще считаю, когда в стране сильный хозяин – это хорошо.